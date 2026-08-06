Godts buteur, Raskin battu, Vrancken encore fameusement giflé : les autres résumés européens de la soirée

Scott Crabbé, journaliste football
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Godts buteur, Raskin battu, Vrancken encore fameusement giflé : les autres résumés européens de la soirée
Photo: © photonews
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Outre La Gantoise et Anderlecht, plusieurs autres Belges étaient en action sur les pelouses européennes. Avec des fortunes très diverses à la clé. Petit tour d'horizon.

Premiers Belges à entrer en lice, Tuur Rommens et Nicolas Raskin ont été surpris chez les Polonais de Jagiellonia avec les Rangers. Le premier cité était titulaire et a été averti peu après l'ouverture du score écossaise après quatre minutes.

Jagiellonia s'est ensuite révolté avec deux buts en huit minutes. Pour équilibrer l'équipe, les Rangers ont fait entrer Raskin, revenu de ses vacances post-Mondial, à la mi-temps. Malgré une frappe sur la barre, les visiteurs n'ont pas su refaire leur retard. La victoire de Jagiellonia n'est pas volée pour autant : les Polonais ont cadré sept tirs, contre trois à leurs adversaires.

Nouvel affront pour Wouter Vrancken

Toujours en préliminaire d'Europa League, Wouter Vrancken faisait face à un adversaire plus prestigieux encore qu'en Ligue des Champions une semaine plus tôt avec ce déplacement à Benfica. Un déplacement qui a rapidement mal tourné puisque Rafa Silva a ouvert le score après trois minutes pour les Portugais.

De quoi lancer une première mi-temps à sens unique conclue sur le score de 3-0 grâce à Tomás Araújo et Vangelis Pavlidis. Gianluca Prestianni a ensuite fait 4-0 à l'heure de jeu.

Hearts a beau avoir réduit le score peu avant le dernier quart d'heure, Benfica a planté deux nouveaux buts en fin de match pour s'imposer 6-1. Après le 6-0 encaissé contre le Sturm Graz, cette double confrontation pourrait être plus salée encore.

L'Ajax vainqueur grâce à ses Belgicains

Meilleur topo en Conférence League, avec la victoire 3-1 de l'Ajax contre les Irlandais de Shelbourne. Titularisé malgré les négociations avec le PSG, Mika Godts a fait la différence en provoquant un penalty après quatre minutes, le convertissant ensuite dans la foulée.

En milieu de Pro League, c'est Owen Wijndal, un autre ancien de Pro League, qui a fait le break. Le score est même passé à 3-0 en début de deuxième mi-temps grâce à Kasper Dolberg. Mika Godts a ensuite failli encore se faire s'emballer le marquoir, mais le gardien visiteur a pris sa revanche en détournant, cette fois, son penalty. Shelbourne a même fini par réduire le score en fin de match.

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