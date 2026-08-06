La Lazio Rome veut recruter un cadre du Standard : voici ce que réclame le club liégeois

La Lazio a entamé des négociations pour recruter le défenseur du Standard, Ibe Hautekiet, mais les Rouches se montrent clairs : seul le paiement de sa clause libératoire, fixée à 5 millions d’euros, pourrait permettre son départ. Le joueur a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029.

La Lazio est activement à la recherche d'un renfort défensif et a fait de Ibe Hautekiet l'une de ses principales priorités. Après avoir vu plusieurs autres pistes échouer, le club romain s'est tourné vers le défenseur belge de 24 ans, qui a pris de plus en plus d'importance au Standard.

Le club italien a déjà établi les premiers contacts avec l'entourage du joueur. La Lazio souhaite convaincre Hautekiet de rejoindre la Serie A et voit en lui un profil idéal : un défenseur puissant physiquement, solide dans les duels et capable d'évoluer au plus haut niveau pendant plusieurs années.

Mais les négociations les plus compliquées restent à venir. Le Standard n'a aucune intention de laisser partir facilement son défenseur. Le club liégeois n'avait pas anticipé son départ et le considère toujours comme un élément essentiel pour la saison à venir.

Cette position est renforcée par sa récente prolongation de contrat. Hautekiet est désormais lié au Standard jusqu'en 2029, ce qui place le club en position de force : aucune obligation de vendre rapidement, les Rouches peuvent attendre l'offre qui leur conviendra.

Pas de prêt : le Standard veut une vente définitive

Le Standard refuse l'idée d'un prêt avec obligation d'achat. Le club ne veut prendre aucun risque concernant l'avenir d'un joueur de 24 ans dont la valeur marchande est en constante progression. Le Standard veut garder le contrôle sur ses meilleurs joueurs et éviter de perdre un élément majeur sans garanties suffisantes.





Le motnant de sa clause libératoire est de cinq millions d'euros. Ce n'est qu'à ce prix que la Lazio, ou tout autre club intéressé, pourra espérer ouvrir de véritables discussions.

Cette position s'inscrit dans la stratégie du Standard, qui souhaite renforcer sa situation financière et ne plus laisser partir ses meilleurs joueurs en dessous de leur valeur.

Ibe Hautekiet à un tournant de sa carrière

Pour Ibe Hautekiet, un transfert en Italie représenterait une étape importante. À 24 ans, le défenseur arrive à un moment clé de sa carrière. Il a franchi un cap dans son développement et semble prêt à relever un nouveau défi.

La Serie A correspondrait parfaitement à son profil. Le championnat italien est réputé pour valoriser les qualités défensives, et rejoindre un club comme la Lazio constituerait une belle progression.

Malgré tout, un départ est encore loin d'être acquis. Le Standard est prêt à conserver son défenseur une saison supplémentaire, conscient qu'il serait difficile de lui trouver un remplaçant de même niveau à court terme.

La Lazio devra donc faire preuve de patience… mais surtout mettre le prix. Les Italiens devront présenter une offre à la hauteur des attentes du Standard s'ils veulent convaincre les Liégeois de céder leur défenseur.