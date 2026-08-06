Malines prête deux de ses jeunes talents

Le KV Malines a officialisé les prêts de Mauro Lenaerts et Wassim Lantaki à Helmond Sport. Les deux jeunes talents tenteront de poursuivre leur progression en deuxième division néerlandaise. Le club malinois a officialisé la nouvelle ce jeudi.

Mauro Lenaerts et Wassim Lantaki prennent la direction des Pays-Bas. Le premier est un attaquant de 18 ans, tandis que le second est un défenseur belgo-marocain de 22 ans évoluant principalement au poste d’arrière gauche. Les deux jeunes joueurs tenteront de poursuivre leur progression et d’accumuler du temps de jeu dans le championnat néerlandais.

Wassim Lantaki & Mauro Lenaerts trekken allebei voor één seizoen op huurbasis naar onze zusterclub Helmond Sport.



Veel succes en tot snel, mannen! 💪 pic.twitter.com/NAwkruG7qA — KV Mechelen (@kvmechelen) August 6, 2026

Le KV Malines investit dans l'avenir

Les deux dossiers étaient pratiquement bouclés depuis un certain temps, mais le KV Malines les a désormais officialisés. "J'ai vraiment hâte de commencer à Helmond Sport. Je veux continuer à me développer ici, accumuler beaucoup de temps de jeu et apporter une contribution importante à l'équipe grâce à mon engagement et à mes qualités. Ensemble, nous allons réaliser une belle saison", avait déjà déclaré Wassim Lantaki.

𝙇𝙖𝙣𝙩𝙖𝙠𝙞 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙩𝙚𝙧𝙠𝙩 𝙊𝙣𝙯𝙚 𝙡𝙞𝙣𝙠𝙚𝙧𝙛𝙡𝙖𝙣𝙠. 🤝



Wassim Lantaki sluit per direct aan bij Onze Club. De 22-jarige linksback wordt voor één seizoen gehuurd van KV Mechelen.



Lees het hele bericht op https://t.co/O16npURvb4. pic.twitter.com/FeVuz3USsv — Helmond Sport (@HelmondSport) July 25, 2026

𝙉𝙞𝙚𝙪𝙬𝙚 𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚 𝙞𝙣 𝙤𝙣𝙯𝙚 𝙖𝙖𝙣𝙫𝙖𝙡𝙨𝙡𝙞𝙣𝙞𝙚.⚡️ Welkom bij Onze Club, Mauro Lenaerts!



De 18-jarige Belgische aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van KV Mechelen en sluit per direct aan bij Helmond Sport.



Met zijn snelheid, intensiteit en onvermoeibare… pic.twitter.com/uJGzYuiXJx



— Helmond Sport (@HelmondSport) August 6, 2026

De son côté, Lenaerts aura l'occasion de découvrir le football professionnel. La saison dernière, son transfert du Lierse vers Malines avait suscité de nombreuses réactions dans la province. Aujourd'hui, les Kakkers lui offrent une nouvelle opportunité afin de poursuivre sa progression.

Lenaerts et Lantaki sur les traces de Noah Makanza ?

Pour le KV Malines, ces prêts ne sont pas des adieux, mais un investissement pour l'avenir. Le club croit fermement au potentiel de ses deux jeunes joueurs.

Cette situation rappelle celle de Noah Makanza, prêté aux Pays-Bas la saison dernière. Son passage a été tellement convaincant que les dirigeants malinois hésitent désormais sur la suite à donner à son dossier. Le milieu de terrain suscite un vif intérêt et pourrait finalement quitter définitivement Malines plus tôt que prévu.