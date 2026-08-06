Nicolas Raskin est de retour à l’entraînement avec les Rangers : "Il est apte et disponible pour nous"

Nicolas Raskin a repris les entraînements avec les Rangers et est disponible pour jouer avec le club écossais face au Jagiellonia Białystok au troisième tour préliminaire de l’Europa League ce soir. Son coach s’est exprimé à son sujet en conférence de presse avant cette rencontre.

Nicolas Raskin a récemment été cité en Espagne du côté de Villarreal. Des clubs de Premier League surveilleraient également sa situation, mais rien ne serait pour le moment véritablement concret.

Le milieu belge est alors toujours un joueur des Rangers. Pas question pour l’entraîneur Derek McInnes de l’écarter du groupe : "Tant qu’aucune offre satisfaisant toutes les parties n’aura été acceptée, il est apte et disponible pour nous."

Nicolas Raskin restera un élément important des Rangers tant qu’il évoluera au club. Sa Coupe du monde réussie et ses récentes performances devraient attirer plusieurs prétendants. Pour l’instant, aucune offre concrète n’a cependant abouti et le milieu belge reste pleinement à la disposition du club écossais.

Une saison pleine

La saison dernière, il a joué 50 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rangers pour sept buts inscrits et neuf passes décisives délivrées. Depuis sa signature dans le club écossais, il s’est véritablement imposé et se trouve désormais à l’un des sommets de sa carrière après une Coupe du monde réussie avec la Belgique.

C’est pour cela qu’un transfert semble se rapprocher, mais rien ne dit non plus qu’il y en aura forcément un. Quoi qu’il arrive, il faudra suivre cela de très près dans les prochaines semaines.





Un départ pour franchir un palier dans sa carrière

Nicolas Raskin avait rejoint les Rangers en janvier 2023 en provenance du Standard de Liège. Les Rangers sont le seul club étranger qu’il ait connu dans sa carrière professionnelle. Un départ vers une autre formation étrangère d’un calibre encore plus important lui permettrait de véritablement franchir un palier.