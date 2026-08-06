OFFICIEL : Anthony Limbombe rejoint un club étranger et évoluera avec un joueur parti du Standard cet été

Anthony Limbombe rejoint les Sliema Wanderers, club maltais où évolue notamment un certain Teddy Teuma. Le transfert de l’ancien Diable Rouge a été officialisé ce mercredi. Il espère désormais parvenir à montrer ce dont il est encore capable à Malte.

Le club maltais a officialisé son arrivée sur les réseaux sociaux en insistant sur la riche expérience deu Belge, passé notamment par le KRC Genk, le Club de Bruges, le FC Nantes, le Standard, le NEC Nimègue, Almere City ou encore le FC Bâle. Les Sliema Wanderers ont également mis en avant sa vitesse, sa technique et sa créativité.

Une longue liste de clubs

Anthony Limbombe a commencé sa carrière professionnelle au KRC Genk. En Belgique, il a aussi porté les couleurs du Lierse, du Club de Bruges, du Standard et du SK Beveren. C’est surtout au Club de Bruges qu’il a connu l’une des périodes les plus importantes de sa carrière. Il y a remporté le titre de champion de Belgique et s’est mis en évidence avant de rejoindre le FC Nantes.

Il a également acquis de l’expérience aux Pays-Bas, où il a évolué au NEC Nimègue et à Almere City. Avec le NEC, il a remporté le championnat de deuxième division. Il a aussi été sacré champion avec Genk et le Club de Bruges.

Son passage en France lui a permis de découvrir la Ligue 1, tandis qu’il a également disputé des rencontres européennes. Sur le plan international, il compte une sélection avec la Belgique.





Un nouveau championnat

Après son dernier passage en Belgique au SK Beveren, Anthony Limbombe a rejoint l’Hapoël Ironi Kiryat Shmona en Israël. En 2026, il a ensuite signé à l’Akritas Chlorakas, à Chypre. Il va désormais découvrir un nouveau championnat.