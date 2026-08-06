OFFICIEL : l'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

Deviens fan de Antwerp! 2898 Après de nombreux départs cet été, l'Antwerp a besoin de reconstruire son noyau. S'il manque encore de vrais poids lourds au Bosuil alors que la saison reprend bientôt, plusieurs jeunes talents ont déjà signé, et un attaquant de plus devrait arriver.



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