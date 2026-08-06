OFFICIEL : l'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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OFFICIEL : l'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain
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Après de nombreux départs cet été, l'Antwerp a besoin de reconstruire son noyau. S'il manque encore de vrais poids lourds au Bosuil alors que la saison reprend bientôt, plusieurs jeunes talents ont déjà signé, et un attaquant de plus devrait arriver.

Nicolas Baccus

OFFICIEL : Snayder Porozo rejoint l'Antwerp

C’est désormais officiel : Snayder Porozo (SD Aucas) est un joueur de l’Antwerp FC. L’Équatorien de 19 ans est la huitième recrue estivale du club anversois, après les arrivées de Maxime Busi, Modibo Fofana, Michael Frey, Carlos Mejía, Koki Ando, Luis Narh et Ibrahim Salah.

"Bienvenue chez le matricule 1, Snayder Porozo ! L’attaquant équatorien de 19 ans arrive en provenance du SD Aucas, club de première division dans son pays. Il y a inscrit 5 buts en 37 rencontres. Porozo a signé un contrat de quatre saisons au Bosuil", écrit l’Antwerp.

Après de nombreux départs cet été, l'Antwerp a besoin de reconstruire son noyau. S'il manque encore de vrais poids lourds au Bosuil alors que la saison reprend bientôt, plusieurs jeunes talents ont déjà signé, et un attaquant de plus devrait arriver.

Selon les informations du Nieuwsblad, l'Antwerp serait proche de s'attacher les services du jeune attaquant équatorien Snayder Porozo, en provenance du SD Aucas. Le joueur est en route vers la Belgique où il devrait bientôt passer sa visite médicale, avant d'apposer sa signature sur un contrat le liant à l'Antwerp pour plusieurs saisons.

Âgé de 19 ans, Porozo a été formé au SD Aucas et compte 37 matchs en équipe A, pour cinq buts inscrits et deux passes décisives délivrées. Attaquant de pointe de formation, il est également capable d'évoluer sur les deux flancs.

Un deuxième équatorien cet été à l'Antwerp

Snayder Porozo serait ainsi le deuxième joueur équatorien à signer au Bosuil cet été : le grand talent Carlos Mejia (18 ans) est déjà arrivé de Croatie contre 2 millions d'euros, et sera l'un des joueurs à suivre durant cette saison de Jupiler Pro League. Il a montré de belles choses durant la préparation.

Après Luis Narh, un autre jeune talent arrivé quant à lui du Ghana, et le vétéran Michael Frey revenu à l'Antwerp, c'est le troisième attaquant qui signe au Great Old cet été. Des transferts nécessaires, puisque le Matricule 1 a perdu de nombreux joueurs au terme de la saison passée, dont leur capitaine et meilleur buteur Vincent Janssen. 

La saison à venir sera cruciale pour l'Antwerp, qui est à un premier tournant depuis la remontée en D1A. Le propriétaire du club, Paul Gheysens, faisant face à de nombreuses difficultés financières, a cédé l'Antwerp à un consortium emmené par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld, ancien capitaine et légende du Bosuil.

L'équipe, rajeunie et restructurée, devrait être entraînée par l'Allemand Marvin Compper (41 ans), qui dirigera à l'occasion pour la première fois une équipe A. 

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