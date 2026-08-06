OFFICIEL : le RWDM recrute un gardien prometteur formé au RC Lens

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le RWDM recrute un gardien prometteur formé au RC Lens
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Le RWDM a officialisé ce jeudi la signature d’Adam Delplace. Le Français franchit une nouvelle étape dans sa carrière, qui lui permettra de se rapprocher du football professionnel après son passage par l’équipe réserve du RC Lens. Il n’a jamais joué avec l’équipe première du club de Ligue 1.

"Le gardien de 19 ans a été formé au RC Lens et évoluait principalement avec l’équipe réserve du club français en National 2. Bienvenue Adam !", écrit le RWDM sur ses réseaux sociaux.

Le jeune portier, né dans l’Indiana, aux États-Unis, mesure 1,80 m et a été formé au RC Lens, où il est arrivé très jeune après avoir débuté à l’IC Lambersart, dans la région de Lille.

Il a passé de nombreuses années au sein du centre de formation du RC Lens et a gravi les échelons des différentes catégories de jeunes des Sang et Or. Il a évolué avec les U19 avant de rejoindre l’équipe réserve. C’est à l’âge de 11 ans seulement qu’il a rejoint le club français.

Des récents adieux au RC Lens

Fin mai dernier, il avait fait ses adieux à Lens : "Toute belle histoire a une fin. Après 8 ans au club, il est temps pour moi de prendre mon envol. J’ai tellement appris durant ces 8 années de travail, de sacrifices et de progression constante, que j’en serai éternellement reconnaissant. Pouvoir finir sur une année magique comme celle-ci, il n’y a rien de plus beau. J’aimerais remercier mes différents coéquipiers, coachs, staffs médicaux, les dirigeants et surtout mes entraîneurs des gardiens, à qui je dois tellement. Ce fut un plaisir. Fier d’être lensois."

Désormais, il va se lancer dans un nouveau défi et espère bien montrer l’étendue de son talent. Il entrera notamment en concurrence avec un gardien d’expérience fraîchement de retour au RWDM, Théo Defourny. Le RWDM a également récemment annoncé les signatures de Ridwane M’Barki, Sada Diallo et Jonas Vinck.

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