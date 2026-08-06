OFFICIEL : un défenseur belge expérimenté débarque au RWDM

Le RWDM poursuit son mercato. Après l’annonce du retour de Théo Defourny, la signature de Ridwane M’Barki et de Sada Diallo, le club a officialisé ce mercredi soir l’arrivée de Jonas Vinck. Le défenseur belge de 30 ans arrive libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Lokeren.

"Le défenseur polyvalent et expérimenté Jonas Vinck (30 ans) rejoint librement le stade Edmond Machtens. La saison dernière, il a disputé 13 rencontres sous les couleurs du KSC Lokeren, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Fort de plus de 200 matchs en carrière, dont la majorité en Challenger Pro League, Jonas vient renforcer notre secteur défensif", écrit le RWDM sur ses réseaux sociaux.

Le parcours de Jonas Vinck en bref

Jonas Vinck a été formé à La Gantoise, mais n’y a pas joué avec l’équipe première. Il a véritablement lancé sa carrière à Hamme, club où il a joué 35 rencontres entre 2013 et 2016. Il a ensuite rejoint le Lierse, où il est resté entre 2016 et 2018 avant de signer à Deinze. Après son passage dans la ville située au bord de la Lys, il a rejoint le Lierse Kempenzonen (2019-2020).

Ensuite, il est passé par Roulers, mais il n’y est pas resté longtemps. Il a ensuite filé à Virton, où il a disputé 45 matchs entre 2021 et 2023. Après ce passage dans la province de Luxembourg, il a évolué à Ostende entre 2023 et 2024 et évoluait récemment du côté de Lokeren, mais son contrat est arrivé à expiration cet été.

Un profil expérimenté

C’est un profil expérimenté qui a connu de nombreux défis. Avec plus de 200 matchs en carrière à son actif, il va apporter son expérience à une équipe du RWDM qui a fraîchement été reléguée en D1 FFA en raison de problèmes financiers. Le club n’est pas parvenu à obtenir sa licence et a ainsi été relégué au plus haut niveau amateur du football belge.