OFFICIEL : Yan Diomandé rejoint le Real Madrid

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Yan Diomandé rejoint le Real Madrid
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Un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé. Le montant total de l’opération pourrait atteindre 140 millions d’euros. L’Ivoirien est désormais autorisé à rejoindre Madrid afin de passer sa visite médicale, selon The Athletic.

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OFFICIEL : Yan Diomandé rejoint le Real Madrid avec un contrat jusqu’au 30 juin 2033

C’est désormais officiel, Yan Diomandé est un joueur du Real Madrid. Le club madrilène a publié un communiqué ce jeudi après-midi.

"Le Real Madrid C. F. et le RB Leipzig sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Yan Diomandé, qui sera lié à notre club pour les sept prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2033", a écrit le club de la capitale espagnole sur son site web. Le joueur quitte ainsi le RB Leipzig et franchit un immense cap dans sa carrière.

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Yan Diomandé s'envole enfin pour Madrid

L’expert des transferts Fabrizio Romano a publié sur ses réseaux sociaux une photo de Yan Diomandé en route pour Madrid. Le joueur de 19 ans s’envole vers la capitale espagnole afin d’aller signer son contrat avec le Real. Celui-ci devrait d’ailleurs s’étendre jusqu’en 2032.

Sur la photo, le joueur est accompagné des agents Nathan Campbell et Kareem Gbaja, de Roc Nation Sports. La fin de la saga, qui traîne depuis plusieurs semaines, semble enfin progressivement toucher à sa fin. Yan Diomandé s’apprête à devenir un joueur du Real Madrid.

Un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé. Le montant total de l’opération pourrait atteindre 140 millions d’euros. L’Ivoirien est désormais autorisé à rejoindre Madrid afin de passer sa visite médicale, selon The Athletic.

Le joueur de 19 ans va rejoindre le club espagnol pour 125 millions d’euros, accompagnés de 15 millions d’euros de bonus. Il pourrait ainsi devenir le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid si les bonus sont atteints, devant Jude Bellingham, qui avait signé pour 127 millions d’euros en provenance de Dortmund. Son ancien club, Leganés, touchera cependant un pourcentage du montant du transfert, comme le prévoit son contrat.

Yan Diomandé présent à l'entraîneemnt avec le RB Leizpig

Yan Diomandé avait récemment repris l’entraînement avec le RB Leipzig. Il n’avait cependant pas accompagné l’équipe lors du stage en Autriche samedi dernier, même si son club évoquait un problème de santé.

D’autres équipes comme le PSG et Liverpool figuraient aussi parmi les équipes intéressées. Les Parisiens se seraient cependant retirés des négociations fin juillet dernier.

L’international ivoirien est actuellement sous contrat jusqu’en 2030 avec le RB Leipzig. Il avait rejoint le club à l’été 2025 en provenance de Leganés. Avant de rejoindre le club espagnol, il évoluait à un niveau semi-professionnel aux États-Unis. Il a joué à l’AS Frenzi (2023), club affilié à la DME Academy qu’il a rejointe en 2022 pour poursuivre sa formation.

Une ascension folle

En quelques années, il est passé d’un simple joueur dans une académie américaine à l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival. L’ascension est fulgurante pour celui qui vient de réaliser une saison pleine avec le RB Leipzig. Lors du dernier exercice, il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs.

Yan Diomandé plaît beaucoup par son explosivité et sa qualité technique. C’est également un ailier polyvalent doté d’un véritable sens du but.

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