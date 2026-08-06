OFFICIEL : Yan Diomandé rejoint le Real Madrid

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Un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé. Le montant total de l’opération pourrait atteindre 140 millions d’euros. L’Ivoirien est désormais autorisé à rejoindre Madrid afin de passer sa visite médicale, selon The Athletic.