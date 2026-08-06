Première victoire depuis mars : La Gantoise prend une option sur les barrages !

Scott Crabbé, journaliste football
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Première victoire depuis mars : La Gantoise prend une option sur les barrages !
Photo: © photonews
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La Gantoise a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant 0-1 à Göteborg. De quoi placer les Buffalos en position favorable pour disputer le barrage de Conférence League. Mais la deuxième mi-temps l'a montré : il faudra se montrer très vigilant au match retour.

C'est un petit exploit qu'avait réalisé La Gantoise en aboutissant en Europe via les Playoffs et en passant un tour préliminaire sans gagner le moindre match depuis le 22 mars. 12 matchs après leur dernière victoire, les Buffalos se présentaient sur le terrain de Göteborg, quatrième du dernier championnat suédois mais actuel 13e, d'Allsvenskan.

Sans Wilfried Kanga (blessé), Gand a réalisé une très bonne entame de match, avec déjà un bel arrêt du gardien local devant Tibe De Vlieger. Hyllarion Goore s'est lui aussi montré assez dangereux en profondeur.

Goore profite de l'absence de Kanga pour se montrer

En fin de première mi-temps, le nouvel attaquant Josué Vergara a failli faire mouche sur un bon centre de Tiago Araujo, mais sa reprise de la tête a à nouveau été détournée par Viktor Andersson. Ce n'était que partie remise : La Gantoise a finalement concrétisé sa domination juste avant le repos, avec une frappe contrée de Goore (44e, 0-1).

Aux commandes pour la deuxième mi-temps, les hommes de Rik De Mil n'en ont pas moins souffert dès la reprise, avec un bel arrêt de Davy Roef devant Clemmensen. Göteborg a ensuite fait trembler les filets au rebond, mais l'arbitre a immédiatement sifflé une faute offensive sur Siebe Van der Heyden.

Un match à deux visages

En plein temps fort suédois, Gand a tremblé, concédant d'autres situations dangereuses dans son rectangle. A l'heure de jeu, c'est Davy Roef qui s'est occasionné une frayeur en prolongeant l'une de ses interventions sur la tête de Clemmensen. Mais le VAR n'y a pas vu de penalty.

La deuxième mi-temps a poursuivi sur cette physionomie, dans la partie gantoise. Les visiteurs ont bien failli s'offrir un fameux bol d'air sur corner, mais la reprise de la tête de Christian Burgess s'est écrasée sur le poteau. Malgré ce manque de réussite, La Gantoise a conservé son but d'avantage jusqu'au bout pour s'imposer 0-1. De quoi se placer en position favorable avant le match retour, même si les Suédois reviendront à coup sur à l'assaut.

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