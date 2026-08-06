Romelu Lukaku refuse plusieurs offres étrangères : voici ce qu'il privilégie

Romelu Lukaku se rapproche d'un départ de Naples. Le Diable Rouge privilégie un nouveau défi en Europe et aurait déjà refusé plusieurs offres venues de l'étranger. Il ne figurerait pas dans les plans de Naples pour la saison à venir.

À 33 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ne souhaite pas vivre une saison dans la peau d'un remplaçant. Il a déjà refusé des offres venues des États-Unis et d'Arabie saoudite, privilégiant un transfert vers un club européen où il pourra jouer un rôle important.

Selon le journaliste Nicolò Schira, le départ de Lukaku est désormais acté. Ces dernières semaines, l'attaquant belge a notamment été annoncé du côté d'Atlanta United, mais un transfert en MLS n'est pas sa priorité. Les propositions en provenance d'Arabie saoudite ne l'ont pas davantage convaincu.

Absent du stage de préparation

Romelu Lukaku n'a pas rejoint le stage de préparation de Naples. Le club italien s'est contenté d'un bref communiqué : "Romelu Lukaku bénéficie, en accord avec le club, de quelques jours de repos avant de retrouver le groupe."

Cette absence renforce toutefois l'idée que son avenir s'écrira ailleurs. Big Rom ne serait plus assuré d'une place de titulaire et n'a aucune intention de se contenter d'un rôle de joker. Pour lui, le projet sportif sera déterminant dans le choix de sa prochaine destination.

Arrivé à Naples en 2024, Romelu Lukaku a contribué au titre de champion d’Italie remporté par le club. À ce stade, aucune destination européenne concrète ne se dégage encore.



Lire aussi… Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe›

L'Europe reste sa priorité

Lors de la Coupe du monde 2026, Romelu Lukaku a prouvé qu'il pouvait encore faire la différence. En six rencontres, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive, des performances qui devraient continuer à attirer l'attention de plusieurs clubs européens.

Naples n'a, en revanche, fourni aucune précision quant à la durée de son absence. Une chose semble toutefois acquise : son départ lors de ce mercato paraît désormais inévitable.