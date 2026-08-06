Un ancien joueur de Sébastien Pocognoli va évoluer sous les ordres de Luis Enrique au PSG

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un ancien joueur de Sébastien Pocognoli va évoluer sous les ordres de Luis Enrique au PSG
Photo: © photonews
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Maghnes Akliouche va rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Monégasque va s’engager avec le champion d’Europe en titre pour 50 millions d’euros, selon L’Équipe. Une photo du joueur dans un jet privé, à son arrivée à Paris, a été partagée par l’expert du mercato Fabrizio Romano.

Le milieu offensif va passer sa visite médicale et va ensuite signer son contrat. Si aucun problème n’est constaté lors de la visite médicale, il deviendra officiellement un joueur du PSG. Il s’apprête à parapher un contrat de cinq ans.

Il est attendu au début de la semaine prochaine pour débuter son aventure avec le groupe parisien. Il pourra ainsi retrouver des coéquipiers en équipe nationale et faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers.

La saison dernière, Maghnes Akliouche évoluait sous les ordres de Sébastien Pocognoli à Monaco. Il a disputé un total de 43 matchs toutes compétitions confondues pour sept buts inscrits et dix passes décisives délivrées. Lors de la dernière Coupe du monde, il faisait partie du groupe de l’équipe de France, mais a très peu joué. Il est simplement monté au jeu en fin de rencontre lors de la victoire des Bleus sur le score de 3-0 contre l’Irak.

Un joueur technique et créatif

Avec ce transfert, Maghnes Akliouche franchit inévitablement un cap dans sa carrière. C’est un joueur technique et créatif. Il est gaucher et avant tout un très bon créateur. Il est assez à l’aise dans les petits espaces et dispose d’une bonne vision du jeu.

C’est ainsi un profil très intéressant pour le PSG, qui se réjouit de l’accueillir. Après le Français, Mika Godts pourrait être la recrue suivante du club de la capitale française. L’Ajax a refusé une première offre des Parisiens pour le recruter, mais le PSG compte bien faire une seconde proposition. De son côté, Mika Godts a déjà trouvé un accord personnel avec Paris et veut absolument rejoindre le club.

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