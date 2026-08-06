Un jeune Congolais face à un choix important à Malines : plusieurs clubs étrangers sont intéressés

Un jeune Congolais face à un choix important à Malines : plusieurs clubs étrangers sont intéressés
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après un prêt réussi à Helmond Sport, Noah Makanza attire désormais les convoitises. Le milieu congolais pourrait bien quitter Malines cet été. Plusieurs clubs étrangers sont intéressés. Il devra bientôt prendre une grande décision.

Noah Makanza a été prêté par le KV Malines à Helmond Sport l'été dernier. Pour le Congolais de 21 ans, il s'agissait de sa première expérience à l'étranger, et celle-ci semble lui avoir parfaitement convenu. Mieux encore : le jeune milieu de terrain a laissé une excellente impression.

Formé au FC Black Star (2010-2011), à Anderlecht (2011-2015), à Diegem Sport (2015-2016), puis au KV Malines, il s'est particulièrement illustré lors de son prêt à Helmond Sport, au point d'attirer l'attention de plusieurs clubs.

Malines face au casse-tête Noah Makanza

Le KV Malines souhaite conserver son joueur, mais ses performances lui ont également ouvert d'autres portes cet été. Avec sept buts et trois passes décisives en 37 rencontres de deuxième division néerlandaise, cet intérêt n'a rien de surprenant.

En principe, Noah Makanza doit faire son retour à Malines cet été. Mais le joueur pourrait avoir d'autres ambitions. Le Sparta Rotterdam, Groningen et le LASK Linz avaient déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain, dont le contrat expire à l'été 2027.

Noah Makanza en route vers Groningen ?

La situation est donc claire pour Malines : soit Makanza prolonge son contrat cet été, soit le club le vend afin de récupérer une indemnité de transfert. Dans le cas contraire, il pourra partir libre à l'été 2027.

Compte tenu de la forte concurrence au milieu de terrain, rien ne garantit non plus qu'il bénéficiera d'un temps de jeu important au KV Malines.

Il faudra donc encore patienter. Groningen a récemment réactivé son intérêt et souhaiterait désormais passer à l'action. De son côté, Noah Makanza prend son temps avant de faire son choix, mais il avait déjà laissé entendre qu'il gardait un excellent souvenir de son passage aux Pays-Bas.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Groningen
Noah Makanza

Plus de news

Un renfort anderlechtois confirme : "Ce n'est pas Sibierski qui est à l'origine de mon transfert"

Un renfort anderlechtois confirme : "Ce n'est pas Sibierski qui est à l'origine de mon transfert"

07:00
1
Le PSG s’incline lourdement face à Majorque, mais Luis Enrique reste positif : "Content de ce que j’ai vu"

Le PSG s’incline lourdement face à Majorque, mais Luis Enrique reste positif : "Content de ce que j’ai vu"

09:00
Accord trouvé : Yan Diomandé pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid

Accord trouvé : Yan Diomandé pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid

08:30
OFFICIEL : l'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

OFFICIEL : l'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

07:14
Dante Brogno sur le point d'attirer un ancien du RFC Liège à l'Olympic

Dante Brogno sur le point d'attirer un ancien du RFC Liège à l'Olympic

07:40
Un nouveau vers ses premières minutes avec Anderlecht ? "Il est apte à jouer"

Un nouveau vers ses premières minutes avec Anderlecht ? "Il est apte à jouer"

20:15
Officiel : un ancien capitaine d'Enzo Scifo intègre le staff du Beerschot

Officiel : un ancien capitaine d'Enzo Scifo intègre le staff du Beerschot

23:00
L'enthousiasme revient : une première depuis trois ans pour Marc Coucke à Anderlecht

L'enthousiasme revient : une première depuis trois ans pour Marc Coucke à Anderlecht

20:00
Officiel : un jeune défenseur quitte le Standard pour se relancer en D1 Amateurs

Officiel : un jeune défenseur quitte le Standard pour se relancer en D1 Amateurs

22:00
Kylian Hazard vers un départ du RFC Liège ? "Je ne veux pas rester pour être sur le banc"

Kylian Hazard vers un départ du RFC Liège ? "Je ne veux pas rester pour être sur le banc"

22:30
"Son inscription est bien régulière" : souci administratif inattendu pour Leandro Trossard en Turquie

"Son inscription est bien régulière" : souci administratif inattendu pour Leandro Trossard en Turquie

21:30
Anderlecht avait pensé à le rapatrier : pour ce jeune talent belge, il est l'heure d'enfin confirmer

Anderlecht avait pensé à le rapatrier : pour ce jeune talent belge, il est l'heure d'enfin confirmer

21:00
Il a joué avec Vazquez... et Cavani : qui est Luca Langoni, le dribbleur ciblé par Anderlecht ?

Il a joué avec Vazquez... et Cavani : qui est Luca Langoni, le dribbleur ciblé par Anderlecht ?

18:40
Catastrophe pour l'Union : un cadre de David Hubert out pour plusieurs mois !

Catastrophe pour l'Union : un cadre de David Hubert out pour plusieurs mois !

20:28
2
"C’était une super expérience" : Nathan Ngoy revient sur sa première participation à une Coupe du monde

"C’était une super expérience" : Nathan Ngoy revient sur sa première participation à une Coupe du monde

19:30
Tout était prêt avec l’Union Saint-Gilloise… mais il a refusé de signer : "Le fil rouge de ma carrière"

Tout était prêt avec l’Union Saint-Gilloise… mais il a refusé de signer : "Le fil rouge de ma carrière"

17:30
Michy Batshuayi poussé vers la sortie à Francfort : que devient le buteur belge ?

Michy Batshuayi poussé vers la sortie à Francfort : que devient le buteur belge ?

19:00
OFFICIEL : un ancien du Bayern débarque en Pro League

OFFICIEL : un ancien du Bayern débarque en Pro League

18:20
Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen

Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen

15:40
Surprise en D1 FFA : un buteur bien connu débarque à l'Olympic...un mois après avoir signé ailleurs

Surprise en D1 FFA : un buteur bien connu débarque à l'Olympic...un mois après avoir signé ailleurs

18:00
Le RFC Liège tiendrait son huitième renfort estival

Le RFC Liège tiendrait son huitième renfort estival

17:00
"Complètement insensé" : Bodø/Glimt s'est fait passer un savon à cause de l'Union Réaction

"Complètement insensé" : Bodø/Glimt s'est fait passer un savon à cause de l'Union

16:30
Pourquoi Romelu Lukaku ne reviendra pas cet été à Anderlecht Analyse

Pourquoi Romelu Lukaku ne reviendra pas cet été à Anderlecht

14:30
1
Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"

Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"

16:00
1
Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"

Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"

13:00
1
Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL

Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL

15:10
OFFICIEL : un espoir belge passé par la Juventus rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : un espoir belge passé par la Juventus rejoint un club de Ligue 1

14:34
Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

05/08
3
OFFICIEL : le RWDM annonce le retour d’un joueur formé au club

OFFICIEL : le RWDM annonce le retour d’un joueur formé au club

14:00
Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples

Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples

12:00
10
📷 Le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots

📷 Le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots

13:40
Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif

Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif

12:30
"Il revient avec une nouvelle fraîcheur" : un Unioniste prêt à faire oublier ses derniers mois difficiles Réaction

"Il revient avec une nouvelle fraîcheur" : un Unioniste prêt à faire oublier ses derniers mois difficiles

11:30
La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

10:30
Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

11:00
Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved