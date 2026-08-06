Un jeune Congolais face à un choix important à Malines : plusieurs clubs étrangers sont intéressés

Après un prêt réussi à Helmond Sport, Noah Makanza attire désormais les convoitises. Le milieu congolais pourrait bien quitter Malines cet été. Plusieurs clubs étrangers sont intéressés. Il devra bientôt prendre une grande décision.

Noah Makanza a été prêté par le KV Malines à Helmond Sport l'été dernier. Pour le Congolais de 21 ans, il s'agissait de sa première expérience à l'étranger, et celle-ci semble lui avoir parfaitement convenu. Mieux encore : le jeune milieu de terrain a laissé une excellente impression.

Formé au FC Black Star (2010-2011), à Anderlecht (2011-2015), à Diegem Sport (2015-2016), puis au KV Malines, il s'est particulièrement illustré lors de son prêt à Helmond Sport, au point d'attirer l'attention de plusieurs clubs.

Malines face au casse-tête Noah Makanza

Le KV Malines souhaite conserver son joueur, mais ses performances lui ont également ouvert d'autres portes cet été. Avec sept buts et trois passes décisives en 37 rencontres de deuxième division néerlandaise, cet intérêt n'a rien de surprenant.

En principe, Noah Makanza doit faire son retour à Malines cet été. Mais le joueur pourrait avoir d'autres ambitions. Le Sparta Rotterdam, Groningen et le LASK Linz avaient déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain, dont le contrat expire à l'été 2027.

Noah Makanza en route vers Groningen ?

La situation est donc claire pour Malines : soit Makanza prolonge son contrat cet été, soit le club le vend afin de récupérer une indemnité de transfert. Dans le cas contraire, il pourra partir libre à l'été 2027.





Compte tenu de la forte concurrence au milieu de terrain, rien ne garantit non plus qu'il bénéficiera d'un temps de jeu important au KV Malines.

Il faudra donc encore patienter. Groningen a récemment réactivé son intérêt et souhaiterait désormais passer à l'action. De son côté, Noah Makanza prend son temps avant de faire son choix, mais il avait déjà laissé entendre qu'il gardait un excellent souvenir de son passage aux Pays-Bas.