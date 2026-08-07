Comment Mark Van Bommel va-t-il gérer le "cas Courtois" chez les Diables ? "Nous en avons déjà discuté"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Comment Mark Van Bommel va-t-il gérer le "cas Courtois" chez les Diables ? "Nous en avons déjà discuté"
Photo: AI generated
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Quelle décision sera prise concernant Thibaut Courtois, qui ne veut pas jouer la Ligue des Nations ? Une question évidente posée à Mark Van Bommel ce vendredi, mais le Néerlandais n'a fait que botter en touche, assurant qu'aucune décision n'avait encore été prise.

Un mois après l'élimination des Diables Rouges contre l'Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde, l'Union belge a présenté son nouveau sélectionneur, Mark Van Bommel, ce vendredi. Resté très diplomate, le Néerlandais a laissé une bonne première impression, lui qui a été interrogé sur quelques sujets "touchy", dont le cas Thibaut Courtois. 

En effet, après le Mondial nord-américain, le portier du Real Madrid avait déclaré qu'il comptait faire une croix sur la Ligue des Nations pour revenir ensuite lors de la campagne de qualification à l'Euro 2028, "si le nouveau sélectionneur était en accord avec ce projet."

L'ancien entraîneur de l'Antwerp a déclaré que des contacts avec lui avaient déjà eu lieu, et que d'autres auront encore lieu dans le futur. "Un vol pour Madrid est bel et bien prévu. Nous allons parler avec Courtois pour discuter de cette situation. Nous en avons déjà parlé. Quant à savoir s'il est autorisé à prendre une année sabbatique ou non, je ne peux pas me prononcer ici."

Pas encore de décision concernant la présence de Thibaut Courtois en Ligue des Nations

"Il ne faut pas trop s'attarder sur les options le concernant. Il a donné son avis, mais nous n'allons prendre aucune décision à ce sujet pour le moment. Nous allons en discuter avec lui calmement et nous vous tiendrons informés."


Réponse plus tard, donc, concernant le portier centenaire de la sélection, qui n'avait pas rafraichi son image parfois déjà écornée en Belgique avec cette déclaration. Thibaut Courtois avait déclaré vouloir profiter de sa famille et se concentrer sur sa saison avec le Real Madrid pendant cette Ligue des Nations. Il ne s'agirait pas de son premier écart des Diables, lui qui avait refusé de jouer lors de la fin du mandat de Domenico Tedesco.

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