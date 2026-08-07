Coup de panique général : grosse frayeur pour La Gantoise après sa victoire européenne à Göteborg

La Gantoise est en bonne position après sa victoire sur la pelouse de l’IFK Göteborg au match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League. Rik De Mil ne veut cependant pas se voir déjà qualifié et note les points à améliorer pour les prochaines échéances.

La Gantoise a marqué son premier but de la saison et a décroché sa première victoire officielle de la saison en déplacement à l’IFK Göteborg lors de la manche aller du troisième tour préliminaire de la Conference League, ce jeudi soir. Une frappe déviée d'Hyllarion Goore a suffi pour les Buffalos, qui n'ont toujours pas encaissé en 270 minutes et qui se retrouvent dans une bonne position avant le match retour en Belgique.

En conférence de presse, après la partie, Rik De Mil estimait que son équipe avait montré un meilleur visage que ces dernières semaines. "Nous avons été dominants avec le ballon, mais nous aurions dû inscrire davantage de buts dans une telle situation", a regretté le T1.

"En deuxième période, c'était surtout une question de mentalité. Nous avons des points à améliorer à ramener avec nous en Belgique pour la semaine prochaine. Nous sommes loin d'être qualifiés. En Europe, le travail n'est jamais fini après un 0-1 au match aller. Un but encaissé tôt, et c'est reparti", a déclaré Rik De Mil, conscient que Göteborg, déjà en pleine saison depuis plusieurs semaines, est davantage en jambes que ses joueurs.

Une alarme incendie a donné une frayeur aux Buffalos

Le plus gros moment de tension, pour les Buffalos, s'est finalement déroulé après la partie. Alors que, la veille, des supporters suédois étaient venus faire du bruit devant l'hôtel où résidaient les joueurs de La Gantoise pour les empêcher de dormir, c'est cette fois une alarme incendie qui s'est déclenchée dans le stade, poussant les joueurs à sortir à peine rhabillés. Une fausse alerte, heureusement.



C'est donc sereinement que Gand peut préparer sa réception de Malines, dimanche (13h30) dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League, puis celle de Göteborg jeudi prochain. En cas de qualification, les Gantois hériteront d'Hibernian, 5e en Écosse la saison dernière, ou du KF Shkëndija, 2e du championnat de Macédoine du Nord. Hibernian s'est imposé 2-1 au match aller, à Édimbourg.