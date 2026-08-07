"Déjà des discussions avant le Mondial" : Mannaert balance sur Van Bommel...et le départ de Garcia

Scott Crabbé, journaliste football
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"Déjà des discussions avant le Mondial" : Mannaert balance sur Van Bommel...et le départ de Garcia
Photo: © photonews
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Après la première prise de parole de Mark van Bommel comme coach fédéral, Vincent Mannaert s'est lui aussi exprimé. Notre directeur technique est revenu sur ce changement de sélectionneur, que ce soit de la séparation avec Rudi Garcia ou au sujet du choix de son successeur.

Après deux défaites en 20 matchs (une immédiatement rattrapée contre l'Ukraine et une autre contre le futur champion du monde), il paraissait assez sévère de se séparer de Rudi Garcia. Mais le Français voulait-il seulement lui-même continuer ? Vincent Mannaert explique sa version des faits au micro de VTM.

"Depuis le début de la collaboration avec Rudi Garcia, on savait que c’était un projet à court terme, sur 18 mois. On voulait aller jusqu’au bout avec la génération dorée, et être performant à la Coupe du monde 2026. C’est précisément ce que l’on a fait. Je veux d’ailleurs le remercier, ainsi que son staff, pour le travail réalisé", commence Mannaert.

Plus sur la même longueur d'onde avec Rudi Garcia ?

"Après le Mondial, il y avait trois scénarios possibles. Le premier étant de discuter et négocier pour une prolongation. Le second étant que l’entraîneur pouvait décider de partir pour aller ailleurs. Et le dernier que la Fédération décide de prendre quelqu’un d’autre", contextualise-t-il.

"La première discussion concernant une prolongation s’est tenue après l’élimination contre l’Espagne, dans l’avion. Là, Rudi Garcia m’a dit qu’il restait ouvert pour une prolongation mais avec des conditions qui ne seraient pas les mêmes. On a alors pris une semaine pour réfléchir. Au moment de l’analyse, on a parlé avec les joueurs, Pierre Locht et Peter Willems, puis on a décidé de ne pas prolonger l’aventure avec lui et d’aller vers un autre profil", explique l'ancien homme fort du Club de Bruges.

C'est là que Mark van Bommel entre en jeu. L'ancien entraîneur de l'Antwerp était libre depuis deux ans. Après avoir été cité avec Anderlecht, c'est finalement dans le giron fédéral qu'il a atterri.

Van Bommel, le profil idéal ?

"Nous avions déjà discuté avant la Coupe du Monde. Il est de mon devoir d'être prêt, au cas où il n'y aurait pas de prolongation de contrat ou si Rudi (Garcia) avait d'autres options. Mais non, la décision de changer d'entraîneur n'a pas été prise avant la Coupe du Monde", avance Mannaert.

Le directeur technique était aux premières loges pour apprécier le travail de Van Bommel avec l'Antwerp. C'est d'ailleurs son Club de Bruges qui avait tendu la perche pour le titre aux Anversois lors de la dernière journée des Playoffs, en s'imposant 1-3 à l'Union Saint-Gilloise avec l'équipe B drivée par Rik De Mil.

Quels objectifs pour les Diables à la sauce Van Bommel ?

Il estime qu'avec son mix de science tactique et du sens de management, le Néerlandais a tout ce qu'il faut pour tirer l'équipe vers le haut : "Cela dépend aussi toujours des joueurs à disposition. Nous avons un groupe de jeunes attaquants qui privilégient un football offensif. Cela correspond au style de jeu et aux principes défendus par Mark. Il lui appartient ensuite de faire les bons choix concernant l'effectif et la tactique".

Avec quels objectifs à la clé ? "C'est différent d'un club, où l'on a plus de temps pour travailler sur l'identité de jeu. En sélection, il faut surtout se qualifier pour les grands tournois ou atteindre le Final Four de la Ligue des Nations, et ensuite tenter d'y briller".

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