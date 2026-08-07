Encore loin d'être à 100%...et pourtant : le Club de Bruges lance le championnat par une victoire

Scott Crabbé, journaliste football
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Encore loin d'être à 100%...et pourtant : le Club de Bruges lance le championnat par une victoire
Photo: © photonews
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La Jupiler Pro League a repris ses droits ce soir. Champion en titre, le Club de Bruges a lancé la confirmation de son Graal avec une victoire 3-0 contre Courtrai. Un succès mérité pour le troupes d'Ivan Leko.

Pour cette entrée en matière tant attendue, Ivan Leko a lancé ses recrues Han-beom Lee et Freddie Potts d'entrée de jeu. Mais comme un symbole, c'est le gardien du temple Hans Vanaken qui a procuré au Jan Breydelstadion le premier frisson de sa saison avec un tir forçant Marko Ilic à la parade dès la première minute.

Han-beom Lee fait déjà forte impression

De quoi donner le ton d'un début de match animé : quelques instants plus tard, le gardien courtraisien était à nouveau à la parade, face à Joaquin Seys cette fois.

La réplique visiteuse s'est avérée très dangereuse : sur un très bon ballon de Brecht Dejaegere dans le dos de la défense brugeoise, Goduine Koyalipou a laissé Yann Sommer complètement hors-position et s'apprêtait à ouvrir le score, c'est Han-beom Lee qui est intervenu en catastrophe.

Une frayeur qui coupé Bruges dans son élan, avec quelques autres espaces assez nets dans le dos de Brandon Mechele. Mais le Club a fini par se remettre dans son match grâce aux dribbles de Mamadou Diakhon. Hugo Vetlesen en a profité pour remettre Ilic après 25 minutes.

A la demi-heure, c'est finalement lui qui a fait mouche, en profitant d'une frappe déviée repoussée comme il pouvait par le portier adverse (30e, 1-0). De quoi récompenser une première demi-heure à plus de 75% de possession de balle.

Bruges pas puni dans ses temps faibles

Le Club n'était pas à l'abri pour autant, en témoigne cet arrêt en deux temps de Sommer sur un tir du défenseur Rudi Kohon. Suffisant toutefois pour atteindre la mi-temps sur ce score de 1-0.

Dans le deuxième acte, les Blauw en Zwart se sont montrés assez inconstants, laissant un peu plus Lee faire forte impression pour sa première. Carlos Forbs a tout de même fait respirer tout le monde en profitant d'un centre parfait de Diakhon pour inscrire le 2-0 à un peu plus de 20 minutes de la fin (68e, 2-0).

Cette fois, le plus dur était fait pour le Club, qui a même fait 3-0 sur un penalty forcé par Diakhon et converti par Nicolo Tresoldi (78e, 3-0). De quoi conclure cette entrée en lice parfois hésitante mais victorieuse du Club, qui s'en satisfera à ce stade de la saison, après une préparation difficile.

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