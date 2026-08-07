Il ne jouera pas ce week-end : un départ se précise à Genk

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Yira Sor est depuis plusieurs semaines sur les tablettes d'Amedspor, le club turc dont l'entraîneur n'est autre que Besnik Hasi. Le transfert se précise, à tel point que le Nigérian ne sera pas sur la feuille de match pour affronter Zulte Waregem ce week-end.