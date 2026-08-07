Le rêve d'Anderlecht a un prix : combien un transfert de Romelu Lukaku coûterait-il ?

Le rêve d'Anderlecht a un prix : combien un transfert de Romelu Lukaku coûterait-il ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Romelu Lukaku est plus que jamais sur le départ du côté de Naples. Anderlecht ne fait pas mystère de son vieux rêve de le rapatrier. Mais combien cela coûterait-il ?

Il était déjà clair que Lukaku n'avait plus d'avenir au Napoli. L'attaquant de 33 ans a encore un contrat jusqu'en 2027, mais le club est prêt à y mettre fin prématurément. Naples veut se faire de la place pour un nouvel attaquant et voit en Gabriel Jesus un possible successeur de Big Rom.

Naples veut faire de la place pour Gabriel Jesus

Le champion d'Italie est en train de peaufiner son secteur offensif. Gabriel Jesus serait une piste notable. Le Brésilien pourrait quitter Arsenal et est vu au Napoli comme une option intéressante pour remodeler l'attaque.

Pour la direction napolitaine, il est donc important qu'il y ait d'abord du mouvement autour de Lukaku. Le Belge pèse lourd dans la masse salariale avec son salaire de 11 millions d'euros et, de plus, le club souhaite récupérer une somme de transfert pour un joueur recruté il y a deux ans pour environ 30 millions d'euros.

Quelques millions dans les caisses de Chelsea

Les Partenopei ne pourront pas non plus conserver l'intégralité de la somme de transfert. Chelsea avait négocié, lors de la vente de Lukaku, un pourcentage à la revente de 40 %. Pour un transfert de, par exemple, 10 millions d'euros, le Napoli n'en garderait finalement qu'environ 6 millions. C'est d'ailleurs le montant qu'ils réclament actuellement.

Les développements en Italie alimentent évidemment de nouvelles spéculations en Belgique. Anderlecht est depuis longtemps évoqué comme une destination possible pour Lukaku et, en Italie, l'information selon laquelle les Mauve et Blanc auraient manifesté leur intérêt est d'ailleurs sortie aujourd'hui.

Lire aussi… Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le rêve du Sporting

Le rêve d'un retour au Lotto Park n'est par ailleurs pas un secret. Lukaku a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait un jour terminer sa carrière à Anderlecht. Le timing reste toutefois pour l'instant la grande question.

Selon les récentes informations italiennes, Lukaku préférerait rester en Europe. Sur le papier, cela rend un retour en Belgique plus plausible, mais il subsiste d'énormes obstacles financiers. Son salaire demeure un problème pour Anderlecht, et le Napoli ne se séparera pas non plus si facilement de son attaquant. De plus, d'autres clubs peuvent offrir beaucoup plus sur le plan financier. Autant d'inconnues qui feront sans doute traîner le dossier jusqu'à la fin de l'été. Big Rom commence malheureusement à en avoir l'habitude.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

23:50
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

21:50
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
À défaut de prétendre viser le titre : la promesse de Vitor Bruno aux supporters d'Anderlecht

À défaut de prétendre viser le titre : la promesse de Vitor Bruno aux supporters d'Anderlecht

07/08
Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 13:30 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 16:00 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved