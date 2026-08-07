Le rêve d'Anderlecht a un prix : combien un transfert de Romelu Lukaku coûterait-il ?

Romelu Lukaku est plus que jamais sur le départ du côté de Naples. Anderlecht ne fait pas mystère de son vieux rêve de le rapatrier. Mais combien cela coûterait-il ?

Il était déjà clair que Lukaku n'avait plus d'avenir au Napoli. L'attaquant de 33 ans a encore un contrat jusqu'en 2027, mais le club est prêt à y mettre fin prématurément. Naples veut se faire de la place pour un nouvel attaquant et voit en Gabriel Jesus un possible successeur de Big Rom.

Naples veut faire de la place pour Gabriel Jesus

Le champion d'Italie est en train de peaufiner son secteur offensif. Gabriel Jesus serait une piste notable. Le Brésilien pourrait quitter Arsenal et est vu au Napoli comme une option intéressante pour remodeler l'attaque.

Pour la direction napolitaine, il est donc important qu'il y ait d'abord du mouvement autour de Lukaku. Le Belge pèse lourd dans la masse salariale avec son salaire de 11 millions d'euros et, de plus, le club souhaite récupérer une somme de transfert pour un joueur recruté il y a deux ans pour environ 30 millions d'euros.

Quelques millions dans les caisses de Chelsea

Les Partenopei ne pourront pas non plus conserver l'intégralité de la somme de transfert. Chelsea avait négocié, lors de la vente de Lukaku, un pourcentage à la revente de 40 %. Pour un transfert de, par exemple, 10 millions d'euros, le Napoli n'en garderait finalement qu'environ 6 millions. C'est d'ailleurs le montant qu'ils réclament actuellement.

Les développements en Italie alimentent évidemment de nouvelles spéculations en Belgique. Anderlecht est depuis longtemps évoqué comme une destination possible pour Lukaku et, en Italie, l'information selon laquelle les Mauve et Blanc auraient manifesté leur intérêt est d'ailleurs sortie aujourd'hui.



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Le rêve du Sporting

Le rêve d'un retour au Lotto Park n'est par ailleurs pas un secret. Lukaku a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait un jour terminer sa carrière à Anderlecht. Le timing reste toutefois pour l'instant la grande question.

Selon les récentes informations italiennes, Lukaku préférerait rester en Europe. Sur le papier, cela rend un retour en Belgique plus plausible, mais il subsiste d'énormes obstacles financiers. Son salaire demeure un problème pour Anderlecht, et le Napoli ne se séparera pas non plus si facilement de son attaquant. De plus, d'autres clubs peuvent offrir beaucoup plus sur le plan financier. Autant d'inconnues qui feront sans doute traîner le dossier jusqu'à la fin de l'été. Big Rom commence malheureusement à en avoir l'habitude.