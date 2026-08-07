Les data de l'Union Saint-Gilloise ont encore frappé : voici leur nouvelle cible improbable

On le sait, l'Union Saint-Gilloise a le chic pour trouver du talent dans les divisions inférieures, comme l'ont prouvé les exemples de Deniz Undav ou Mateo Biondic. Leur nouvelle cible évoluerait ainsi en D2 danoise : il s'agirait de Bertram Kvist.

Son nom ne vous dit rien, et pour cause : Bertram Kvist (21 ans) évolue actuellement à Næstved, club de... D2 danoise. Tipsbladet rapporte cette semaine que l'Union Saint-Gilloise serait très proche de s'offrir ses services. Selon le média, Kvist n'aurait même qu'à passer sa visite médicale ce vendredi.

L’intérêt de l’Union pour Kvist existe depuis un petit moment déjà, mais le dossier semble désormais s’accélérer. Si le transfert se concrétise, Bertram Kvist rejoindrait d’abord l’équipe U23, même si une intégration rapide au noyau A pourrait suivre, connaissant la manière de faire de l’Union.

L'Union scoute la D2 danoise

À Bruxelles, Kvist pourrait signer un contrat de deux ans, avec une option pour une année supplémentaire. Le joueur clé de Næstved a auparavant porté les couleurs de Brøndby – où il a disputé deux matchs avec l’équipe première – avant de passer par Esbjerg et Kolding.

C’est toutefois à Næstved qu’il a réellement explosé : la saison dernière, il est passé tout près d’arracher la montée en D1 avec son équipe. De quoi attirer les regards de nombreux clubs, notamment en Superliga danoise, et son club ne le retiendra donc pas en cas de bonne offre.

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Ce n'est pas le seul profil surprenant repéré par les data de l'Union cet été : il y a quelques jours, on apprenait ainsi l'intérêt de l'USG pour Mattéo Pezard, joueur de... D4 française. Par le passé, des joueurs comme Deniz Undav et actuellement Mateo Biondic sont arrivés des divisions inférieures allemandes.