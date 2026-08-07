L'un des grands talents à suivre cette saison en Pro League : "Je pense avoir déjà prouvé ma valeur"

Jeune milieu de terrain ayant déjà montré de bonnes choses lors des Play-Offs de la saison dernière, Tibe De Vlieger semble prêt à s'imposer au sein du onze de base de La Gantoise. L'international espoirs U19 a livré une bonne prestation sur la pelouse de Göteborg, ce jeudi.

Il fait partie des jeunes talents qui pourraient véritablement se révéler aux yeux de tout le football belge cet été. Déjà présent dans le noyau A de La Gantoise depuis près de deux saisons, Tibe De Vlieger semble prêt à s'imposer dans le onze de base de Rik De Mil.

Cela n'avait cependant pas été le cas lors de la confrontation face au club ukrainien de Cherkasy. Mais à Göteborg, ce jeudi soir, le jeune milieu de terrain de 20 ans a connu sa première titularisation de la saison et est à créditer d'une bonne prestation.

"J'ai réalisé de très bonnes performances en Play-Offs la saison dernière. J'avais le sentiment d'avoir prouvé ma valeur, et devoir ensuite débuter deux matchs sur le banc était difficile à encaisser. Entre-temps, le coach et moi avons discuté. Bien sûr, c'est sa décision et je peux être déçu, mais quand on entre en jeu, il faut faire son travail et aider l'équipe. C'est comme ça qu'on essaie de regagner une place de titulaire", a-t-il déclaré à nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Tibe De Vlieger sera-t-il la révélation de La Gantoise ?

"Cette fois, j'étais évidemment ravi d'être titulaire. On a toujours envie de jouer et c'est bien d'avoir pu être titulaire cette fois-ci et de repartir à Gand avec une victoire 1-0. Ma performance personnelle ? Je pense que la connexion avec les autres lignes a été bonne. Contre Cherkasy, nous avons eu un peu plus de mal à développer notre jeu, mais cette fois-ci, tout allait bien avant la mi-temps. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, car le match à domicile contre Malines nous attend déjà dimanche."



International espoirs chez les U19, Tibe De Vlieger sera incontestablement l'un des joueurs à suivre cette saison en Jupiler Pro League. Une saison qui devrait le conduire en équipe nationale U21 et qui devrait lui permettre de véritablement s'imposer à Gand.