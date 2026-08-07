Nouvelle saison, nouvelles règles : les attributions du VAR s'élargissent, phase test pour les gardiens

La Pro League reprend ses droits ce soir, avec Club de Bruges - Courtrai en ouverture. Tous les acteurs devront se faire aux nouvelles règles édictées en matière d'arbitrage. En voici un petit récapitulatif.

Outre l'abandon des Playoffs, la nouvelle saison de Pro League sera marquée par quelques changements de taille. Rien qu'en ce qui concerne les nouvelles habitudes arbitrales, il y a de quoi dire.

Le VAR aura ainsi de nouvelles attributions. Il pourra par exemple signaler à l'arbitre qu'un corner a été donné à tort. Ou l'inviter à venir revoir une phase concernant un carton jaune si ce dernier entraîne l'exclusion du joueur concerné. Ou encore en cas d'erreur sur l'identité d'un joueur averti.

Sus aux gains de temps

L'autre grand cheval de bataille du département arbitral : les gains de temps. Une spécialité des plus cyniques, un domaine sur lequel la FIFA s'est déjà penché lors de la dernière Coupe du Monde. Quelques nouveautés ont été adoptées par la Pro League.

Les gains de temps les plus courants ? Les changements et les 'blessures' pour casser le rythme. Si un changement dure plus de dix secondes, le joueur entrant devra patienter une minute avant de pouvoir monter au jeu. Et en cas de blessure, si l’arbitre n’a adressé aucun carton, le joueur concerné devra rester une minute sur le côté. De quoi à coup sûr en faire réfléchir certains.

Les gardiens surveillés

Une règle spéciale a également été pensée pour les gardiens, eux aussi spécialistes du genre. La Pro League entre dans une phase test à ce sujet. Si un gardien de but perd du temps en raison d’une blessure, son entraîneur disposera de dix secondes pour désigner un joueur de champ, qui devra quitter le terrain pendant une minute à la place du gardien.





Si le délai de ces dix secondes n’est pas respecté, ce sera automatiquement le capitaine de l’équipe (hors-gardien) qui sera automatiquement désigné pour provisoirement sortir de l'aire de jeu. En aurons-nous une première application dès ce soir ?