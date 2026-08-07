Officiel : un Mondialiste pour succéder à Keisuke Goto au marquoir

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Keisuke Goto a été prêté la saison passée à Saint-Trond avec grand succès, mais n'est pas resté au Stayen. Anderlecht l'a directement vendu à Fribourg, en Bundesliga. Les Canaris cherchaient donc un nouvel attaquant et l'ont trouvé en la personne de Samed Bazdar.