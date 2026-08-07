Sans surprise, Gianni Infantino peut compter sur le soutien de tout un continent malgré les polémiques

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Tandis que la fronde anti-Infantino s'organise depuis l'Europe, le reste du monde semble plus partagé au sujet du président de la FIFA. Du côté du continent africain, par contre, on est unanime : la CAF a réaffirmé son soutien total à Gianni Infantino.