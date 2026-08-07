Sans surprise, Gianni Infantino peut compter sur le soutien de tout un continent malgré les polémiques
Photo: © photonews
Tandis que la fronde anti-Infantino s'organise depuis l'Europe, le reste du monde semble plus partagé au sujet du président de la FIFA. Du côté du continent africain, par contre, on est unanime : la CAF a réaffirmé son soutien total à Gianni Infantino.
La fédération argentine de football (AFA) soutient également Infantino
La CAF n'est pas la seule à être sortie du bois pour offrir son soutien à Gianni Infantino. La fédération argentine de football (AFA) s'est également publiquement exprimée sur la question. Et là aussi, sans grande surprise, l'AFA a assuré le président de la FIFA de son soutien absolu et inconditionnel.
S'opposant ainsi à la prise de position de la CONMEBOL, la confédération sud-américaine, qui s'était dite "inquiète" face aux actions unilatérales tentées par Gianni Infantino, l'AFA a tenu "à "exprimer (son) soutien à la gestion menée au cours des dix dernières années, dont les grands axes ont été le développement du football dans le monde entier et la solidité institutionnelle, fondée sur un modèle de gouvernance clair, stable et transparent".
Le président de l'AFA Claudio Tapia a également tenu à souligner que Gianni Infantino avai favorisé "une profonde transformation de la FIFA" et continuait à "faire progresser le football à tous les niveaux et dans toutes ses disciplines" via un "un modèle de gouvernance transparent, le respect des structures statutaires et l'application des procédures démocratiques'". L'Argentine soutiendra donc Gianni Infantono lors du congrès de la FIFA en mars 2027, pour "un football meilleur et encore plus inclusif".
Là où il y a de la gêne...
#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA— AFA (@afa) August 6, 2026
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Tandis que la fronde anti-Infantino s'organise depuis l'Europe, le reste du monde semble plus partagé au sujet du président de la FIFA. Du côté du continent africain, par contre, on est unanime : la CAF a réaffirmé son soutien total à Gianni Infantino.
Via un communiqué officiel, le comité exécutif de la CAF, la confédération africaine de football, a affirmé cette semaine soutenir à l'unanimité le président de la FIFA Gianni Infantino, dans l'oeil du cyclone après son rétropédalage concernant son projet de vente de la FIFA à des investisseurs privés.
"La CAF accueille favorablement et approuve la “Mise à jour conjointe” du Président de la FIFA, Gianni Infantino, et du Secrétaire Général, Mattias Grafström", lit-on dans le communiqué de la CAF. Le Comité Exécutif de la CAF a également réaffirmé à l’unanimité son soutien au Président de la FIFA, Gianni Infantino, et l’a remercié pour son appui constant au football africain au fil des années".
"Le Président Infantino, le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, ainsi que l’Administration de la FIFA ont également été remerciés pour l’organisation réussie de la Coupe du Monde de la FIFA 2026".
Gianni Infantino a énormément de soutien à travers le monde
Nous vous l'avions expliqué il y a quelques jours : la fronde européenne contre Gianni Infantino, portée par les 55 états-membres à l'unanimité, ne signifie pas que les jours du président de la FIFA sont comptés. Si son projet de FFE (l'ouverture de la FIFA et de la Coupe du Monde à des investisseurs privés) a été un fiasco auquel se sont opposées la majorité des fédérations mondiales, cela ne veut pas dire que celles-ci voteront pour sa destitution.
Le soutien apporté à Infantino au continent africain s'explique par des investissements majeurs effectués par la FIFA ces dernières années afin d'y développer des infrastructures et notamment la formation des jeunes ou le football féminin... investissements qui ont bien souvent profité, de manière plus ou moins licite, à divers dirigeants.
L'influence du président de la FIFA lui aurait également permis de promettre au Maroc l'organisation de la finale de la Coupe du Monde 2030, en échange du soutien de la fédération marocaine. Un exemple parmi d'autres de l'échange de bons procédés qui fait partie des méthodes de l'Italien.
En mars 2027, Gianni Infantino se présentera à sa propre succession, et n'aura que peu d'opposition. Car si l'UEFA et ses 55 pays-membres reste inflexible, elle risque fort de ne pas être rejointe par suffisamment de fédérations à travers le monde pour faire tomber l'omnipotent président de la FIFA...
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