Un maillon faible, un duo qui marche : cinq choses à retenir de la victoire d'Anderlecht au PAOK Salonique

Le RSC Anderlecht a remporté une courte mais précieuse victoire sur la pelouse du PAOK Salonique ce jeudi. Tout n'était pas brillant côté Mauve & Blanc mais Vitor Bruno commence très clairement à apposer sa griffe sur sa nouvelle équipe. Voici cinq points à retenir.

Cvetkovic-Sikan, un duo qui marche du tonnerre

Si Danylo Sikan n'a pas marqué ce jeudi et que certains l'auront trouvé un peu en-deçà, l'Ukrainien a pourtant encore une fois livré une prestation très solide. Son rôle dans cet Anderlecht est même fondamental. Bien plus à l'aise que la saison passée dos au but et en déviation, Sikan semble trouver Cvetkovic les yeux fermés et être en pleine confiance.

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Sa présence physique, son jeu de tête (offensif comme défensif) et même sa technique, sous-cotée à son arrivée, en font presque un "nouveau" transfert tant Sikan est méconnaissable. Tant de points à mettre au crédit de Vitor Bruno, visiblement bien plus inspiré que ses prédécesseurs quand il s'agit de créer une animation offensive.

Et cette forme de Danylo Sikan permet également à Mihajlo Cvetkovic de se révéler au grand jour. Aligné côté gauche, le Serbe est en réalité plus proche d'un second attaquant et est un danger permanent pour l'adversaire. Son duo avec Sikan pourrait bien être l'un des éléments clef de la saison d'Anderlecht.

Il faudra être patient avec Jayden Onia Seke

On en a trop fait autour de Jayden Onia Seke après sa bonne préparation et ses bons matchs face à Hammarby. Le fait qu'il soit resté dans le onze alors que Joshua Nga Kana en est sorti prouve que Vitor Bruno aussi a aimé ce qu'il a vu. Mais ce déplacement en Grèce a rappelé que le jeune "ket" de Neerpede n'a encore que 17 ans.





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Onia Seke est passé à côté de son match, prenant trop souvent la mauvaise décision tant balle au pied que dans ses déplacements, manquant quelques gestes pourtant simples pour un joueur de sa qualité technique. Est-ce grave ? Absolument pas. Bien des joueurs de cinq à dix ans son aîné ont disputé des matchs plus médiocres pour Anderlecht ces dernières années.

Mais l'arrivée d'Oliver Antman et le fait que le Sporting envisage encore de renforcer ses flancs sont tout à fait logiques, car Onia Seke ne peut pas, en l'état actuel des choses, devoir porter tant de responsabilité sur ses jeunes épaules. S'il doit passer un palier, il le fera à son rythme, au fil des mois.

Biancone et Pétrot doivent corriger quelques manquements

Le nouveau duo défensif du RSC Anderlecht s'est parfois fait très peur dans le chaudron de la Toumba ce jeudi soir. Léo Pétrot aurait probablement dû commettre un penalty sur Giannis Konstantelias mais a été sauvé par cette règle de la VAR permettant de revenir loin, loin en arrière dans une action. Giulian Biancone a multiplié les sorties de balle osées mais s'est aussi loupé par moments.

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Une grosse incompréhension entre les deux Français, qui n'ont pas l'excuse de la barrière de la langue, aurait pu coûter cher en fin de rencontre. Jeremejeff n'en a pas profité, mais Vitor Bruno aura probablement montré les images à ses défenseurs centraux. Biancone et Pétrot sont sur papier assez complémentaires et ont compensé par un engagement de tous les instants, mais ils auraient pu être punis ce jeudi si Anderlecht n'avait pas été un peu verni.

Colin Coosemans commence la saison en capitaine

Commençons par parler de son rôle... offensif : c'est sur un long ballon de Colin Coosemans que la défense grecque, paniquée, a très mal relancé et concédé un but après seize secondes de jeu. Une arme que Vitor Bruno semble bien décidé à exploiter au maximum.

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Puis, bien sûr, il y a cet arrêt sur penalty et, de manière générale, cette sérénité sur les innombrables centres envoyés par le PAOK. Alors que la défense centrale devant lui a totalement été renouvelée, Coosemans se devait d'être fiable et rassurant. Après une saison mi-figue mi-raisin lors de laquelle il a parfois paru nerveux en-dehors du terrain également, le capitaine d'Anderlecht semble bel et bien de retour.

Enric Llansana, maillon faible du milieu d'Anderlecht

Alors que Lukáš Ambros a livré une nouvelle prestation de très bon niveau, fluidifiant le jeu anderlechtois comme peu de milieux de terrain ont pu le faire ces dernières saisons au Lotto Park, Enric Llansana, lui, a paru comme un poisson hors de l'eau. Systématiquement en retard dans ses interventions, l'Hispano-Néerlandais méritait environ quatre cartons jaunes sur l'ensemble du match, et a provoqué un penalty indiscutable.

Même sur le plan offensif, alors qu'il paraissait amener un peu plus contre Hammarby que par le passé, Llansana a loupé ses gestes ce jeudi. Cela paraît clair : au retour de Nathan Saliba, Enric Llansana risque fort d'être celui qui sautera dans le onze de Vitor Bruno s'il ne hausse pas solidement son niveau de jeu. Car en l'état actuel des choses, il est le maillon faible du milieu de terrain d'Anderlecht.