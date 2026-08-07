"Un poste que je convoitais" : les premiers mots de Mark Van Bommel comme sélectionneur des Diables Rouges

Grande journée au siège des Diables Rouges à Tubize, où Mark Van Bommel a été officiellement présenté en qualité de nouveau sélectionneur. Resté diplomate dans ses propos, le Néerlandais a laissé une bonne impression et a annoncé s'être mis au travail dans les plus brefs délais.

Grande journée à Tubize, où Mark Van Bommel était officiellement présenté en qualité de nouveau sélectionneur des Diables Rouges sur le coup de midi. Une présentation débutée par un petit mot du directeur technique de la Fédération, Vincent Mannaert, qui a tenu à souligner le travail effectué par Rudi Garcia... en français.

"Cela fait un mois depuis la Coupe du monde et c'est bien de se revoir. Je voudrais d'abord remercier Rudi Garcia, que nous avions engagé en début d'année 2025 dans le but de réaliser une bonne campagne de Coupe du monde, ce qui a été fait. Ici, un nouveau cycle commence avec la Ligue des Nations qu'on débutera dès le mois de septembre à Rome, puis, plus important encore, l'Euro 2028. Un nouveau cycle que nous allons commencer avec un nouveau staff et un nouvel entraîneur, Mark Van Bommel, ici à côté de moi", a lancé Vincent Mannaert.

Vincent Mannaert parle en français, Mark Van Bommel ravi de prendre la tête des Diables

Au tour, donc, du Néerlandais de prendre la parole. "Je suis ravi d'être ici. Vous vous en doutez, ce rôle sera très différent pour moi de celui d'entraîneur de club, mais je pense que ce défi me convient parfaitement. J'ai grandi avec la frontière belge à cinq kilomètres à l'ouest et à cinq kilomètres à l'est et j'ai entraîné l'Antwerp pendant deux ans. J'ai donc toujours eu un lien particulier avec ce pays", a déclaré l'ancien vainqueur du doublé Coupe-championnat avec le Great Old.

"Je suis très satisfait de mes échanges avec Vincent Mannaert, que je connais depuis longtemps. C'est un poste que je convoitais, je n'ai donc pas hésité une seule seconde", a assuré l'ancien milieu de terrain du PSV Eindhoven, du FC Barcelone ou encore de l'AC Milan, sélectionné à 79 reprises en équipe nationale néerlandaise.

Une première à la tête d'une sélection pour Van Bommel

Interrogé sur son manque d'expérience à la tête d'une sélection nationale, Mark Van Bommel a rétorqué : "Avec mon expérience acquise en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, je pense que c'est une étape qui me convient", a-t-il souri, après avoir répondu subtilement aux propos initiaux de Vincent Mannaert en réponse à un confrère lui ayant demandé comment était son français.





"Un poste de sélectionneur national n'était pas spécialement ce que je recherchais, mais quand Vincent Mannaert m'a appelé, j'ai tout de suite su que je voulais le poste. Je ne connais pas encore le poste, mais je sais qu'un sélectionneur national a beaucoup de travail, puisqu'il faut très bien connaître chaque joueur. Et en Belgique, il y a énormément de grands talents. Il faut contacter les joueurs au plus vite et assister à un maximum de matchs."

Diplomate, Mark Van Bommel a laissé une bonne première impression, lui qui n'a pas voulu commenter "en bien ou en mal" les performances de Rudi Garcia à la tête des Diables, tout en soulignant "qu'atteindre les quarts de finale d'une Coupe du monde n'est jamais simple." Reste à voir si le Néerlandais pourra faire au moins aussi bien à l'Euro 2028, et plus largement dans les années à venir.