"Un poste que je convoitais" : les premiers mots de Mark Van Bommel comme sélectionneur des Diables Rouges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Un poste que je convoitais" : les premiers mots de Mark Van Bommel comme sélectionneur des Diables Rouges
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2662

Grande journée au siège des Diables Rouges à Tubize, où Mark Van Bommel a été officiellement présenté en qualité de nouveau sélectionneur. Resté diplomate dans ses propos, le Néerlandais a laissé une bonne impression et a annoncé s'être mis au travail dans les plus brefs délais.

Grande journée à Tubize, où Mark Van Bommel était officiellement présenté en qualité de nouveau sélectionneur des Diables Rouges sur le coup de midi. Une présentation débutée par un petit mot du directeur technique de la Fédération, Vincent Mannaert, qui a tenu à souligner le travail effectué par Rudi Garcia... en français.

"Cela fait un mois depuis la Coupe du monde et c'est bien de se revoir. Je voudrais d'abord remercier Rudi Garcia, que nous avions engagé en début d'année 2025 dans le but de réaliser une bonne campagne de Coupe du monde, ce qui a été fait. Ici, un nouveau cycle commence avec la Ligue des Nations qu'on débutera dès le mois de septembre à Rome, puis, plus important encore, l'Euro 2028. Un nouveau cycle que nous allons commencer avec un nouveau staff et un nouvel entraîneur, Mark Van Bommel, ici à côté de moi", a lancé Vincent Mannaert.

Vincent Mannaert parle en français, Mark Van Bommel ravi de prendre la tête des Diables

Au tour, donc, du Néerlandais de prendre la parole. "Je suis ravi d'être ici. Vous vous en doutez, ce rôle sera très différent pour moi de celui d'entraîneur de club, mais je pense que ce défi me convient parfaitement. J'ai grandi avec la frontière belge à cinq kilomètres à l'ouest et à cinq kilomètres à l'est et j'ai entraîné l'Antwerp pendant deux ans. J'ai donc toujours eu un lien particulier avec ce pays", a déclaré l'ancien vainqueur du doublé Coupe-championnat avec le Great Old.

"Je suis très satisfait de mes échanges avec Vincent Mannaert, que je connais depuis longtemps. C'est un poste que je convoitais, je n'ai donc pas hésité une seule seconde", a assuré l'ancien milieu de terrain du PSV Eindhoven, du FC Barcelone ou encore de l'AC Milan, sélectionné à 79 reprises en équipe nationale néerlandaise.

Une première à la tête d'une sélection pour Van Bommel

Interrogé sur son manque d'expérience à la tête d'une sélection nationale, Mark Van Bommel a rétorqué : "Avec mon expérience acquise en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, je pense que c'est une étape qui me convient", a-t-il souri, après avoir répondu subtilement aux propos initiaux de Vincent Mannaert en réponse à un confrère lui ayant demandé comment était son français.

"Un poste de sélectionneur national n'était pas spécialement ce que je recherchais, mais quand Vincent Mannaert m'a appelé, j'ai tout de suite su que je voulais le poste. Je ne connais pas encore le poste, mais je sais qu'un sélectionneur national a beaucoup de travail, puisqu'il faut très bien connaître chaque joueur. Et en Belgique, il y a énormément de grands talents. Il faut contacter les joueurs au plus vite et assister à un maximum de matchs."

Diplomate, Mark Van Bommel a laissé une bonne première impression, lui qui n'a pas voulu commenter "en bien ou en mal" les performances de Rudi Garcia à la tête des Diables, tout en soulignant "qu'atteindre les quarts de finale d'une Coupe du monde n'est jamais simple." Reste à voir si le Néerlandais pourra faire au moins aussi bien à l'Euro 2028, et plus largement dans les années à venir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Mark Van Bommel

Plus de news

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

23:50
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

21:50
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Mark Van Bommel tranche le débat de la langue chez les Diables : "Les critiques, j'y suis préparé"

Mark Van Bommel tranche le débat de la langue chez les Diables : "Les critiques, j'y suis préparé"

07/08
1
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
Comment Mark Van Bommel va-t-il gérer le "cas Courtois" chez les Diables ? "Nous en avons déjà discuté"

Comment Mark Van Bommel va-t-il gérer le "cas Courtois" chez les Diables ? "Nous en avons déjà discuté"

07/08

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved