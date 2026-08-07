Un sauveur involontaire des Diables dans les pattes d'Arnaud Bodart à Lille ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Un sauveur involontaire des Diables dans les pattes d'Arnaud Bodart à Lille ?
Photo: © photonews
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Arnaud Bodart vit sa dernière année de contrat à Lille. Le Liégeois est la doublure attitrée du titulaire turc Berke Özer. Mais il pourrait bien voir débarquer un nouveau gardien dans le noyau.

L'été dernier, Arnaud Bodart savait à quoi s'en tenir en signant à Lille. Débarqué grâce à ses six bons mois à Metz, l'ancien gardien du Standard allait se battre pour une place entre les perches mais allait voir un gardien avec la trempe d'un numéro un débarqué.

C'est finalement le turc Berke Özer qui a débarqué dans le Nord. Il y a de fait rapidement occupé la place de titulaire. Bodart a ainsi dû se contenter de cinq matchs la saison dernière. 

Arnaud Bodart sera-t-il encore le deuxième gardien de Lille ?

Cela devrait encore être le cas la saison prochaine...au mieux. Car le Liégeois devrait voir débarquer un nouveau gardien. L'Equipe écrit en effet que l'une des priorités de la direction est de recruter un autre portier "aux caractéristiques susceptibles de venir concurrencer Berke Özer".

Entre les lignes, on comprend donc que Bodart n'est pas, dans l'esprit du staff lillois, des plus à même à venir sérieusement challenger le gardien numéro un. Ou alors s'apprête à quitter le navire. 

Mory Diaw, une vieille connaissance du football belge ciblée

Quoiqu'il en soit, le LOSC a déjà une cible précise en vue. Il s'agit de Mory Diaw, le gardien de 33 ans du Havre, en concurrence avec le Congolais Lionel Mpasi. Diaw s'était montré à Lille en sortant pas moins de neuf arrêts lors du match entre les deux équipes la saison dernière.

Mais pour le football belge, le Sénégalais restera comme le gardien qui s'est troué dans sa sortie aérienne sur Youri Tielemans pour permettre à la Belgique d'égaliser d'une manière assez miraculeuse en seizième de finale de la Coupe du Monde. Gageons qu'Arnaud Bodart aura la sympathie de ne pas lui rappeler...s'il cohabite avec lui dans les prochains mois.

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