Yari Verschaeren toujours libre : un club continue à insister...et entend bien réussir son travail de sape

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Nous sommes le 7 août et Yari Verschaeren est toujours sans club. La Sampdoria ne le lâche pas, plusieurs considérations se heurtent dans la tête du principal intéressé.

Le Danois connaît bien les qualités du meneur belge et tente de le faire venir en Italie. Verschaeren est actuellement sans club après l'expiration de son contrat à Anderlecht. Le milieu de 25 ans se trouve donc à un moment important de sa carrière. Après des années chez les Mauves, il doit choisir sa prochaine étape, mais pour l'instant aucun accord avec un nouvel employeur n'a encore été trouvé.

Fredberg connaît Verschaeren comme personne

À la Sampdoria, la situation de Verschaeren est suivie de près. Le club traditionnel italien, qui évolue actuellement en Serie B, cherche à renforcer l'effectif de l'entraîneur Bernardo Corradi et voit en l'ancien numéro dix du Sporting un joueur capable d'apporter de la créativité à l'équipe. Verschaeren avait déjà refusé une offre par le passé, mais Fredberg continue d'insister.

L'ancien directeur sportif du Sporting est l'un de ceux qui sont convaincu par ses capacités. Le Danois a travaillé étroitement avec Verschaeren et connaît non seulement ses qualités techniques, mais aussi sa personnalité et son professionnalisme.

Pendant son passage à Bruxelles, il croyait fermement au potentiel de celui qui a jadis été buteur chez les Diables. Il y voit un joueur capable de faire la différence entre les lignes : techniquement raffiné, intelligent dans le jeu combiné et dangereux entre les lignes.

Verschaeren hésite à faire le saut en Serie B

Toutefois, un obstacle important subsiste. Verschaeren veut relancer sa carrière au plus haut niveau et n'est pas pressé de sauter dans le bain de la deuxième division italienne.

Le milieu a disputé ces dernières années de nombreux matches européens et plus de 150 rencontres avec Anderlecht. Malgré le fait que des blessures aient régulièrement freiné son développement, il reste convaincu qu'il a encore le niveau pour viser plus haut.

La Sampd' doit donc le convaincre avec son projet sportif. Le club veut se reconstruire et voit en Verschaeren un joueur autour duquel l'équipe peut s'articuler. Pour lui, ce serait aussi une opportunité de retrouver confiance et rythme dans un nouveau championnat. Comme souvent dans ce genre de cas, l'issue du dossier devrait s'accélérer au fil du mercato, si aucune autre offre convaincante ne se présente.

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