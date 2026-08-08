Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht a annoncé la prolongation du contrat de Noa Ojea, un jeune ailier gauche de Hannut, jusqu'en 2029. Il a déjà été repris dans le noyau de l'équipe première lors des trois premiers matchs officiels de la saison.

Le Sporting d'Anderlecht vient de prolonger l'un de ses jeunes talents jusqu'en 2029. Âgé de 16 ans, Noa Ojea est né à Liège et a d'abord été formé au Standard de Liège avant de rejoindre l'ennemi héréditaire bruxellois en 2023. Du côté de Neerpede, il a signé son premier contrat professionnel, à l'âge de 15 ans, le 12 septembre 2024. Ce contrat se terminait le 30 juin 2027 et il fallait donc agir si les "Mauves" souhaitaient continuer à miser sur ce jeune ailier gauche, international chez les U16 et U17 belges.

Noa 2029. 🟣⚪️ Le milieu offensif de 16 ans a signé un nouveau contrat avec le Sporting. Hij blijft de komende drie seizoenen aan RSC Anderlecht verbonden.



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Il a cru offrir un titre continental à la Belgique

Convoqué avec ces derniers pour participer au championnat d'Europe 2026, Noa Ojea a atteint la finale de la compétition après sa victoire contre la France en demi-finale. Lors de la finale contre l'Italie, le Hannutois est monté en cours de match et a ouvert le score pour les U17 belges. Ceux-ci pensaient alors s'offrir un titre continental avant que Marcello Fugazzola ne douche leurs rêves en égalisant. Les jeunes Belges s'inclineront ensuite lors de la séance de tir au but.

La saison dernière, il n'est monté que deux fois au jeu avec les RSCA Futures, contre le RWDM et l'Olympic de Charleroi. Cette saison, il devrait bénéficier de plus de temps de jeu.

Trois fois dans le noyau A cette saison



Le nouvel entraîneur d'Anderlecht Vitor Bruno semble en tout cas apprécier son profil. Noa Ojea figurait dans le noyau de l'équipe première lors des rencontres de qualification pour l'Europa League contre Hammarby et jeudi dernier face au PAOK. Il n'est pas monté au jeu, mais cela récompense sa progression et montre qu'Anderlecht semble miser sur lui à l'avenir. Cette prolongation de contrat, désormais officielle, en est désormais la preuve matérielle.