Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

Mené au score en fin de première période, le Standard a réagi mais a finalement concédé le partage dans les dernières minutes face au Cercle. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6)

Pas grand-chose à se mettre sous la dent, mis à part sur le premier but, où il semble ne rien pouvoir faire, et sur le deuxième, où sa vue semble masquée. Le Congolais a rassuré sa défense dans ses sorties aériennes.

Marlon Fossey (4)

Un peu de danger apporté sur son côté droit, mais il a aussi laissé des boulevards dans son dos lors des reconversions du Cercle. Il était, par exemple, très loin de l'action sur le 0-1. Un manque de justesse sur beaucoup touches de balle, aussi.

Ibrahim Karamoko (7)



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A bien géré son match dans le match avec Steve Ngoura, qui a parfois pesé dos au but mais qui n'a pas vraiment existé. Sa vitesse fait du bien pour aller chercher les ballons qui partent dans le dos de la défense, tandis que sa taille soulage sur les phases arrêtées.

Ibe Hautekiet (6)

Bonne prestation. Sauf sur le 0-1 où il dézone vers Mortensen, Vanzeir n'a jamais su se montrer dangereux, bien tenu par le numéro 25 des Rouches. Peut, par contre, aider à la prise en charge de Mondele sur le 0-1.

Gustav Mortensen (4)

Pensait avoir provoqué un très bon coup franc, voire un penalty en fin de premier quart d'heure, mais ce n'était pas l'avis de la VAR, qui a estimé que le Danois avait initié le contact. Plutôt le Mortensen de la fin de saison dernière, plus perméable et un peu moins juste dans ses touches, que celui de son arrivée.

Marco Ilaimaharitra (4)

Une entame de partie qui n'était pas mauvaise, mais le Malgache était encore en retard sur plusieurs situations, dont celle du 0-1 où Mondele, qui vient de la deuxième ligne, passe près de lui et n'est pas suivi. Le Standard aura besoin d'un autre tampon devant sa défense s'il veut vraiment viser le top 5. Sifflé à sa sortie.

Alexis Trouillet (6)

N'a pas eu la trouille pour sa première à Sclessin. A fluidifié le jeu, a amené du dynamisme, a récupéré des ballons. S'est un peu effacé au fur et à mesure du match, mais ses débuts ont été prometteurs.

Casper Nielsen (8)

Cette saison, si elle se déroule sans pépin pour lui, doit lui donner une nouvelle ampleur au Standard, et cette rencontre l'a montré. Très précieux entre les lignes et dans tous les bons coups offensivement, avec en prime un assist pour Ayensa sur le 2-1. Une prestation toutefois légèrement entachée par une mauvaise remise de la tête qui amène le 0-1.

Adnane Abid (7)

Une merveille de passe pour permettre à Ayensa d'égaliser. Habituellement plutôt sur la droite, il a aujourd'hui surtout évolué à gauche, et doit encore clairement travailler ses automatismes avec Mortensen. Aurait eu un assist sans le raté de Nguene à la 69e.

Bernard Nguene (5)

Rarement sur le côté gauche, souvent sur le droit, parfois plus près d'Ayensa pour tourner autour de lui et prendre la profondeur. Il a pesé, mais a souvent fait le mauvais choix avec le ballon et en a perdu beaucoup. Ne peut pas louper le centre d'Abid et doit faire 3-1.

Dennis Ayensa (8)

Un début de partie délicat. Mais il était à la bonne place et a réalisé le geste juste pour égaliser juste avant la pause sur le service d'Abid, puis pour donner les commandes au Standard juste après la reprise sur un service de Nielsen. Un doublé pour lancer sa saison, il y a pire.

Non-notés : Salieu Drammeh, Bruny Nsimba, Rayan Touzghar, Sylvester Jasper.