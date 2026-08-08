Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Depuis l'annonce du retour de Thierry Dailly à la tête du club bruxellois, les nouvelles recrues s'enchaînent. Ce samedi, c'est l'arrivée d'un milieu offensif qui a été officialisée.

Longtemps embourbé dans l'attente d'un changement de propriétaire, le mercato du RWDM a connu un coup d'accélérateur après l'annonce du retour de Thierry Dailly à la tête du club coalisé.

Levée de fonds

De retour à la tête du RWDM, Thierry Dailly avait présenté des "ambitions saines" au niveau sportif, bien conscient de la situation étriquée du club sur le plan financier lors de l'officialisation de la reprise du club des mains de Eagle Group. Le club a même lancé un appel de fonds qui a permis de récolter 100.000 euros en deux jours. "A legend never dies" comme le dit le slogan du matricule 2.

Une cinquième recrue en une semaine

Le RWDM prépare son effectif pour cette saison en D1FFA, où il a été relégué malgré une 13e place en Challenger Pro League. Cette semaine, il y a eu de nombreux mouvements sur le marché des transferts. Le club molenbeekois a enregistré les arrivées de Jonas Vinck (Lokeren), Sada Diallo (Knokke), Ridwane M'Barki (Patro Eisden), ainsi que le retour de Théo Defourny, qui débarque de Charleroi.

Ce samedi, c'est Redouan Belkaious qui a enfilé la tunique rouge chère au matricule 2. Passé par le centre de formation du Montpellier HSC, ce milieu offensif arrive en provenance du FC Albères Argeles, en Nationale 3 française (6e division), où il a disputé 25 matchs la saison dernière.