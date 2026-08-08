Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Après Jeppe Erenbjerg, Genk pourrait s'offrir un deuxième transfert estival qui évoluait en Pro League la saison dernière. Cette fois, il s'agit de l'international Jerry Afriyie qui défendait les couleurs de la RAAL, mais appartient à un club saoudien.

Le RC Genk est sur le point de finaliser un nouveau transfert. Selon le journaliste Bob Faesen (Het Laatste Nieuws), il ne reste plus que quelques détails à régler avant que Jerry Afriyie n'enfile la tunique bleue du club limbourgeois. Cet ailier de 19 ans est actuellement sous contrat avec Al-Qadisiya.

Jerry Afriyie, qui est droitier mais peut évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, a été élu en 2024 meilleur joueur de la WAFU Nations Cup U20, une compétition réunissant les sélections nationales d’Afrique de l’Ouest. Sa belle prestation a attiré l’attention d’Al-Qadisiya, le club saoudien où évoluent d'ailleurs deux anciens du Racing Genk, Koen Casteels et Christopher Bonsu Baah. Le club a recruté Afriyie fin janvier 2025 en provenance du club ghanéen de Toughts FC, avant de le prêter immédiatement au CD Lugo, pensionnaire de troisième division espagnole.

Meilleur jeune joueur du Ghana

Jerry Afriyie, qui a également été élu meilleur jeune joueur du Ghana en 2025, a inscrit 4 buts en 10 matches avec Lugo avant d’être de nouveau loué, cette fois à la RAAL La Louvière, où il a attiré l’attention de Dimitri De Condé, le directeur sportif de Genk. L'ailier ghanéen avait notamment marqué contre les "Smurfen" lors du spectaculaire 5-5 de la fin de la saison dernière, lors de la dernière journée de la phase régulière. Jerry Afriyie a enfilé le maillot des "Loups" à 34 reprises lors du dernier exercice et a fait trembler les filets à 5 reprises.

L'ailier compte également déjà quatre sélections avec le Ghana. Il a fait ses débuts internationaux le 16 novembre 2024 contre le Niger, lors d’un match de qualification pour la CAN 2025.