Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Une nouvelle affaire touche Gianni Infantino. Le président de la FIFA est cette fois visé par des révélations concernant une ancienne employée de l'UEFA, à l'époque où il travaillait pour l'instance européenne comme secrétaire général.

Une polémique de plus pour le président de la FIFA, Gianni Infantino. Après le prix de la paix remis à Donald Trump, le carton rouge de Folarin Balogun annulé, les scandales d'arbitrage durant le Mondial ou la proposition de vendre des parts de la Coupe du monde, une nouvelle affaire vient s'ajouter à la liste. Cette fois, elle concerne directement son passage à l'UEFA.

Une relation avec une ancienne employée ?

L'affaire remonte aux années où Infantino travaillait pour l'UEFA, bien avant son arrivée à la tête de la FIFA. Une ancienne salariée aurait quitté l'organisation avec une importante compensation financière. Son départ aurait été accompagné d'un autre avantage : la prise en charge d'un MBA. Selon le Telegraph, cette femme aurait eu une relation avec Infantino, alors secrétaire général.

La FIFA défend son président

Interrogée sur ces révélations, l'UEFA a reconnu qu'une somme avait été versée lors du départ de l'employée. Elle insiste sur le fait que son fonctionnement a changé depuis et que de nouvelles règles ont été mises en place. La FIFA défend en revanche son président et dénonce des accusations qu'elle juge diffamatoires.

Le Telegraph s'est également penché sur d'autres décisions prises durant les années Infantino à l'UEFA. La façon dont certaines personnes auraient grimpé les échelons en interne pose question, tout comme de possibles mélanges d'intérêts. Des éléments qui replongent le dirigeant suisse dans une période de sa carrière qu'il pensait avoir laissée derrière lui.

Pas de Coupe du monde pour l'UEFA



Même après l'abandon du projet de vendre des parts de la Coupe du monde, l'UEFA n'a pas changé de position. Le boycott est maintenu et l'instance européenne réclame la démission d'Infantino, dont la gestion est de plus en plus contestée.