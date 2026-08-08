Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"
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Le Club de Bruges a bien lancé sa saison de Pro League en battant Courtrai 3-0. Après la rencontre, Ivan Leko a évoqué le mercato et prévenu que son équipe allait changer.

Le Club de Bruges n'a pas manqué son entrée en Jupiler Pro League. Après sa défaite face à l'Union Saint-Gilloise en Supercoupe de Belgique, le champion en titre a répondu sur le terrain en dominant Courtrai 3-0 vendredi soir. Un succès au Jan Breydel, même si les Brugeois ont eu besoin d'un peu de temps pour prendre le contrôle de la rencontre.

3-0 contre Courtrai

Courtrai aurait pu ouvrir le score, mais Han-Beom Lee a évité le pire après une percée de Koyalipou. Le Sud-Coréen s'est montré très solide derrière, pendant que Bruges montait en puissance. Hugo Vetlesen a débloqué la rencontre à la demi-heure. Après la pause, Carlos Forbs a doublé la mise. Nicolo Tresoldi a transformé son penalty pour fixer le score à 3-0.

Trois buteurs différents

Trois buts, aucun encaissé et trois points pour commencer : Ivan Leko pouvait difficilement demander beaucoup plus. Plusieurs joueurs ont rejoint le groupe tardivement et seuls quatre éléments de champ avaient participé à l'ensemble de la préparation.

Des départs et des arrivés selon Ivan Leko

Après la rencontre, Leko a expliqué cette situation particulière. Certains joueurs peuvent partir et de nouvelles recrues sont attendues. Le technicien brugeois doit préparer son équipe sans encore connaître son effectif définitif. "J'attends la fin du mercato. Pour l'instant, nous préparons des joueurs pour un autre club. Et un autre entraîneur prépare quelqu'un pour nous. Aujourd'hui, nous n'avions que quatre joueurs de champ ayant effectué l'intégralité de la préparation d'avant-saison : Kyriani Sabbe, Hugo Vetlesen, Carlos Forbs et Nicolo Tresoldi. Ils affichaient un niveau différent en termes de vitesse et de condition physique", via Het Nieuwsblad.

Un effectif plus fort en septembre ?


Leko ne veut pas tirer trop de conclusions de ce premier succès. "J'aurais préféré que nous menions 2-0 à la mi-temps, mais nous sommes peut-être un peu grisés par notre performance de fin de saison dernière. Si vous n'êtes pas au top de votre forme physique, vous ne gagnez pas, même si vous êtes le Club de Bruges ou Barcelone. J'attends septembre avec impatience, le temps que l'effectif soit finalisé. Nous pourrons alors nous entraîner pendant quelques semaines et j'ai hâte de disputer la suite de la saison. À partir de la mi-septembre, vous verrez un Club de Bruges transformé."

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