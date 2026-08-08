La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

Anderlecht a pris une précaution avec le prêt d'Anas Tajaouart à La Louvière. Une clause interdit au jeune milieu de terrain d'affronter les Mauves cette saison.

Anas Tajaouart ne pourra pas jouer contre Anderlecht dimanche. Une clause a été ajoutée à son prêt pour l'empêcher d'affronter son club. Anderlecht ne faisait pas ça auparavant avec ses joueurs prêtés. L'épisode Keisuke Goto de la saison dernière aurait poussé les Mauves à changer leurs règles.

Keisuke Goto en tête

Prêté au STVV la saison dernière, Goto avait marqué contre Anderlecht lors des Champions' Play-offs. Le Japonais avait célébré son but avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui avait fortement déplu à Bruxelles. Après la rencontre, il avait laissé entendre qu'il ne souhaitait plus poursuivre son aventure à Anderlecht.

Tajaouart ne peut pas jouer contre Anderlecht

Dans l'accord conclu avec La Louvière, le club a imposé que Tajaouart ne puisse pas l'affronter cette saison. Le promu a essayé de faire retirer cette clause, sans succès : les Mauves n'ont pas voulu céder.

Une petite frustration pour le milieu de 20 ans, prêté cet été à La Louvière afin d'obtenir plus de temps de jeu en Jupiler Pro League. Le promu prend en charge 80 % de son salaire et dispose d'une option d'achat fixée à 1,3 million d'euros.

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Ce changement intervient depuis l'arrivée d'Antoine Sibierski à la direction sportive. Anderlecht veut mieux encadrer les prêts de ses jeunes joueurs et garder le contrôle sur leur situation lorsqu'ils évoluent dans un autre club.