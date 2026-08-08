Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Ronald Araújo se rapproche de Liverpool. Le défenseur du FC Barcelone devrait rejoindre les Reds pour une saison en prêt, avec une option d'achat prévue dans l'accord.

Le dossier Ronald Araujo a avancé ces dernières heures. Selon Fabrizio Romano, le défenseur du FC Barcelone a donné son feu vert, tout comme les clubs concernés. Il ne resterait plus que les derniers détails à régler avant de boucler l'opération, ce qui pourrait arriver rapidement.

Ronald Araujo va être prêté à Liverpool avec option d'achat

Liverpool avait besoin de renfort derrière et l'arrivée d'Araújo répond à ce problème. Andoni Iraola doit composer avec plusieurs absences en défense. Jeremy Jacquet récupère de sa blessure à l'épaule, Giovanni Leoni poursuit son retour après une grave blessure au genou et Joe Gomez s'est blessé musculairement pendant la préparation.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool agree loan deal to sign Ronald Araujo from Barcelona, HERE WE GO! 🇺🇾



Verbal agreement club to club with Barça now approved by director Deco.



New centre back for #LFC with a surprise bomba. pic.twitter.com/kK4GIifmff — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

À cela s'ajoute le départ d'Ibrahima Konaté vers le Real Madrid. Virgil van Dijk a également bénéficié d'une période de repos plus longue après la Coupe du monde et n'est pas encore disponible.

Nommé capitaine en début d'année

L'Uruguayen de 27 ans a disputé plus de deux cents matchs avec le FC Barcelone et a remporté avec les Catalans trois des quatre derniers titres de champion. La saison passée, après le départ de Marc-André ter Stegen, il était le joueur le plus expérimenté du groupe à porter le brassard.





La saison dernière, Araújo n'avait débuté que onze matchs de Liga. Hansi Flick lui préférait d'autres joueurs dans l'axe, notamment Pau Cubarsí et Gerard Martín. Le défenseur uruguayen avait perdu sa place de titulaire et devait se contenter d'un rôle moins important au Barça.

Ce prêt peut arranger tout le monde. Liverpool récupère un défenseur expérimenté pour renforcer son secteur touché par plusieurs absences et Araújo peut retrouver du temps de jeu et une place importante en Premier League.