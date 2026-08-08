Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Mika Godts se rapproche du Paris Saint-Germain, mais le Diable Rouge aurait pu prendre une autre direction. Barcelone et le Bayern Munich étaient très intéressés par l'ailier de l'Ajax Amsterdam.

Mika Godts ne manquait pas d'admirateurs. Avant que le Paris Saint-Germain ne prenne les devants dans ce dossier, deux géants européens avaient placé le Belge très haut sur leur liste : le FC Barcelone et le Bayern Munich. Selon Mike Verweij, journaliste de De Telegraaf spécialisé dans l'actualité de l'Ajax, les deux clubs avaient sérieusement étudié la possibilité de recruter l'ailier de 21 ans.

L'intérêt du Barça était concret. Deco, le directeur sportif du club catalan, se serait déplacé à plusieurs reprises à la Johan Cruijff Arena pour observer le Diable Rouge. Le Bayern avait aussi longuement étudié son profil, avant de privilégier la piste Ismael Saibari. Le club allemand recherchait un joueur capable d'évoluer sur un côté, mais aussi dans l'axe de l'attaque.

Repéré au Portugal

C'est le PSG qui avait pris une longueur d'avance. Quelques jours plus tôt, Godts et Luis Campos s'étaient rencontrés au Portugal afin de discuter d'un possible transfert à Paris. Les échanges avaient rapidement avancé et le Diable avait trouvé un accord avec le club français. Le joueur était prêt à rejoindre la capitale et attendait une entente entre les deux clubs.

60 millions d'euros et Godts sera un joueur du PSG

L'Ajax n'a pas l'intention de brader l'un de ses meilleurs joueurs de la saison et réclame au minimum 60 millions d'euros pour accepter son départ. La première proposition parisienne de 40 millions n'avait pas permis de boucler l'opération. Le club d'Amsterdam attendait une nouvelle offensive du PSG.



À 21 ans, Godts se retrouvait au centre de l'attention de plusieurs grands clubs européens. Un changement de dimension pour le Diable, dont la saison à l'Ajax n'était pas passée inaperçue. Pour rappel, Rudi Garcia ne l'avait pas sélectionné avec la Belgique pour disputer la Coupe du monde 2026...