Un Diablotin sifflé par ses propres supporters : "Il faut assumer les décisions que l'on prend"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un Diablotin sifflé par ses propres supporters : "Il faut assumer les décisions que l'on prend"
Photo: © photonews
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Noah Adedeji-Sternberg vit un été agité à Genk. Jess Thorup l'a réintégré dans l'équipe et le défend vis-à-vis des supporters, qui n'ont pas apprécié son comportement et le font savoir.

Que peut-il se passer dans la tête d'un jeune de 21 ans lorsque le club le plus puissant de Belgique qui vous sert de concurrent allonge les millions. Cette question, Noah Adedeji-Sternberg y a été confronté avec beaucoup d'insistance ces dernière semaines, quand Bruges surenchérissait pour le transférer.

L'ailier s'était retrouvé sous le feu des critiques après avoir conclu, à l'insu de la direction de Genk, un accord personnel les Brugeois. Le transfert n'a finalement pas eu lieu et le joueur a un temps été relégué dans le noyau B. Entre-temps, la situation s'est quelque peu apaisée et, lui permettant de retrouver des minutes lors des matchs amicaux.

Tout n'est pas oublié pour autant

Lors de l'amical contre le FC Twente, remporté 2-1 par Genk, Adedeji-Sternberg a de nouveau été chahuté pour son transfert avorté : une partie des supporters locaux l'a sifflé.

L'entraîneur Jess Thorup a réagi dans Het Laatste Nieuws. "Noah va bien. Bien sûr, c'est difficile pour un jeune joueur de ressentir ça venant de ses propres supporters. D'un autre côté, c'est aussi un apprentissage".

Adedeji-Sternberg va devoir faire preuve de caractère

Thorup a aussi fait comprendre que son joueur doit prendre ses responsabilités pour ce qui s'est passé. "Dans le football, il faut assumer les décisions que l'on prend". Le Norvégien est bien placé pour en parler : il avait lui-même précipitament pris congé de Genk en 2020 pour rejoindre le FC Copenhague.

Il s'en est expliqué il y a quelques jours dans la peau d'un coach prêt à, cette fois, s'inscrire dans la durée pour son deuxième passage au Racing. Mais l'ancien entraîneur à succès de La Gantoise ne lâchera pas son joueur : "Tant qu'il est ici, je ferai tout pour le protéger. Et je continuerai à compter sur lui tant qu'il sera là".

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