Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?
Photo: © photonews
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Présent à La Louvière depuis deux saisons, Sami Lahssaini n'est pas assuré de jouer un rôle en vue dans cette nouvelle cuvée de la RAAL. Et son avenir pourrait s'écrire au Maroc ?

L'hiver dernier, il avait déjà été question d'un départ de Sami Lahssaini. Le club saoudien d'Al-Okhdood avait formulé une offre de prêt payant avec une option d'achat obligatoire de 300.000 euros. Mais finalement, le Belgo-Marocain était resté dans le Hainaut.

La RAAL avait même décidé de lever l'option de contrat qu'elle possédait pour son milieu de terrain. Mais c'était sans doute pour ne pas le laisser filer gratuitement ailleurs. Depuis cet été, alors que la concurrence s'est renforcée dans le milieu de terrain des "Loups", le Belgo-Marocain était dans le viseur du Patro Eisden de Stijn Stijnen. Mais Sami Lahssaini est-il vraiment intéressé par un retour dans l'antichambre de l'élite, lui qui a déjà connu cet étage avec Seraing et les "Loups" avant de découvrir l'élite du football belge lors de l'exercice écoulé. Lors de celui-ci, le joueur de 27 ans avait participé à 32 matchs de ses couleurs, marqué une fois et délivré deux passes décisives.

Le Raja, un grand club du Maroc et du continent africain

Sur le départ, Sami Lahssaini pourrait découvrir le pays de ses ancêtres puisque, selon Sacha Tavolieri, le Raja Casablanca serait intéressé par les services du milieu de terrain né à Liège. Le club marocain est entré en discussions avec l’entourage du joueur de la RAAL pour entrevoir la possibilité d’une arrivée en Botola Pro.

Le Raja Casablanca n'est pas n'importe quel club en Afrique. Treize fois champion national, il aussi conquis trois ligues des Champions d'Afrique (1989, 1997, 1999). Sacrés sur leurs terres pour la dernière fois en 2024, les "Aigles Verts" veulent rejouer les premiers rôles dès cette année.

Deux autres Belgo-Marocains


Là-bas, Lahssaini retrouverait d'autres anciens de Pro League, eux aussi Belgo-Marocains : Amine Khammas et Sabir Bougrine. Le premier, latéral gauche, est arrivé en 2026. Formé au Lierse et à Genk, il a ensuite porté les couleurs de Lommel et de Waasland-Beveren avant de poursuivre sa carrirèe à Chypre, dans deux clubs différents. Le second, né à Malines, a été formé au Lierse où il a effectué ses débuts professionnels. Après la Chaussée du Lisp, qu'il quitte en 2019, Bougrine jouera en France, au Luxembourg, en Azebaïdjan et en Tunisie avant de poser ses valises au Raja en 2023.

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