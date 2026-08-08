Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Lee Han-Beom a marqué les esprits pour son premier match de championnat avec le Club de Bruges. Solide face à Courtrai, le défenseur sud-coréen a conquis les supporters du Jan Breydel.

"Lee, Lee, Lee !" Pour son premier match de Jupiler Pro League avec le Club de Bruges, Lee Han-Beom a été adopté par les supporters. Le défenseur sud-coréen de 24 ans a impressionné lors de la victoire 3-0 contre Courtrai vendredi soir. Au fil du match, les chants à son nom se sont multipliés dans la tribune Nord du Jan Breydel.

L'homme du match contre Courtrai

Arrivé cet été de Midtjylland pour environ 7 millions d'euros, Lee n'a pas mis longtemps à montrer ses qualités. Solide dans les duels et difficile à battre dans les airs, il a aussi affiché beaucoup de calme avec le ballon. Sa vitesse lui a permis de gérer les rares situations dangereuses de Courtrai. Une première prestation presque sans faute, récompensée par une note de 8,9 sur 10 sur Sofascore et le titre d'homme du match.

Impliqué sur le but du break

En seconde période, il est allé récupérer un ballon au milieu du terrain et a directement lancé une offensive. Diakhon a ensuite servi Carlos Forbs, qui a inscrit le 2-0 et mis son équipe à l'abri. Une action qui résumait bien son match : de l'agressivité au bon moment, puis une relance rapide pour permettre à Bruges de repartir vers l'avant.

🧱 La récupération de Lee Han-beom.

🎯 L’assist de Mamadou Diakhon.

👣 La finition du mauvais pied de Carlos Forbs.



Le joli mouvement collectif brugeois ! 🔵⚫️ #CLUKVK



Regardez tous les buts de la #JPL dans l’app DAZN ! 📲 pic.twitter.com/7PIouMan43 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 7, 2026

Son arrivée à Bruges est liée à la situation de Joel Ordonez, toujours annoncé sur le départ malgré sa blessure. Le Sud-Coréen pourrait avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Et après ce premier match, Ivan Leko sait qu'il peut compter sur lui. Ce n'était que Courtrai et il faudra confirmer face à des adversaires plus dangereux.





Mais Lee a réussi son premier match sous ses nouvelles couleurs. Solide derrière et impliqué sur le deuxième but, il a reçu une belle ovation du public.