"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

Vincent Euvrard pensait voir son équipe décrocher sa première victoire de la saison jusqu'à la 88e minute et l'égalisation de Christiaan Ravych. Le T1 des Rouches était donc logiquement déçu après la rencontre, mais retenait tout de même une série de points positifs.

La déception était de mise dans le chef de Vincent Euvrard après le partage concédé dans les dernières minutes face au Cercle de Bruges, sur une frappe de l'extérieur du rectangle de Christiaan Ravych. Le T1 des Rouches nous a livré son analyse de la rencontre, en conférence de presse.

"Dès l'entame, l'ambiance dans le stade était magnifique, et elle l'a été jusqu'à la dernière seconde. Les joueurs ont bien répondu à ça, avec une bonne énergie et de la qualité dès les premiers instants. Je suis très satisfait des 20 ou 25 premières minutes, mais déjà à ce moment-là, on devait ouvrir le score", regrettait Vincent Euvrard. "Il y a eu de magnifiques combinaisons, mais le dernier geste a manqué. Sans compter les deux phases de penalty et notamment la simulation sifflée contre Adnane (Abid), qui n'en était pas une."

"Aux alentours de la demi-heure, on a commencé à perdre le ballon plus rapidement, on est moins facilement sortis de leur pression et le Cercle arrivait plus souvent devant notre rectangle, sans toutefois se créer de grosses occasions. On encaisse le premier but sur un manque de communication au milieu de terrain, puis on se remet dans le match avec un magnifique but avant la pause", analysait l'entraîneur du Standard.

De nombreux points de satisfaction, mais un criant manque de réalisme pour le Standard

"En deuxième période, on marque assez vite le deuxième but, puis on a plusieurs grosses occasions, dont certaines avec deux joueurs pratiquement seuls dans le petit rectangle, qu'on ne marque pas. Il y a aussi ces deux sauvetages sur la ligne, puis on encaisse le 2-2 sur une action où l'on doit dégager le ballon beaucoup plus tôt", pestait le mentor liégeois.

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"On a essayé, on a créé énormément, on pouvait encore marquer le 3-2, tandis que le Cercle marque deux buts sur deux grosses occasions. C'est un match que l'on devait toujours gagner, où l'on a dominé dans la possession et les occasions créées, mais il faut savoir tuer un match de football pour le gagner. On a manqué de réalisme dans les deux rectangles, mais il y a tout de même plusieurs points positifs à retirer de cette rencontre", a conclu Vincent Euvrard.