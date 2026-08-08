Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Leo Hjelde va poursuivre sa carrière au KV Malines. Le club belge a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert du défenseur norvégien de 22 ans.

Le KV Malines a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert de Leo Hjelde. Le défenseur central norvégien va signer un contrat de quatre saisons avec le Kavé. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Sunderland a négocié un pourcentage à la revente et touchera une partie de la somme en cas de futur transfert.

Hjelde présente un profil intéressant pour Malines. Défenseur gaucher, il peut évoluer dans l'axe mais aussi comme latéral gauche. Avec ses 1,90 m, il apporte de la présence physique. Formé au Celtic, il a fait son chemin vers le football professionnel anglais via Ross County puis Leeds United.

Sans à vraiment s'imposer à Sunderland

À Leeds, Hjelde a eu sa chance très jeune. Il y a fait ses débuts en FA Cup et est apparu en Premier League. Il a ensuite été prêté à Rotherham United, avant d'être transféré définitivement à Sunderland en janvier 2024.

Son aventure à Sunderland a connu des hauts et des bas. Hjelde faisait partie de l'équipe qui a arraché la montée en Premier League via les play-offs, mais il n'a pas su s'imposer au plus haut niveau. Sunderland l'a prêté en février 2026 à Sheffield United afin qu'il retrouve du temps de jeu.



Ce pas vers Malines peut être important pour la suite de son développement. Hjelde a accumulé de l'expérience dans plusieurs compétitions anglaises, mais il cherche avant tout de la régularité. En Belgique, il aura l'occasion de rejouer un rôle important.