Un cadre de l'Union va-t-il rejoindre un ancien de Genk en Italie ?

Fabien Chaliaud et Bjorn Vandenabeele
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Un cadre de l'Union va-t-il rejoindre un ancien de Genk en Italie ?
Photo: © photonews
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Fedde Leysen pourrait bientôt faire ses adieux au Parc Duden. Sassuolo suivrait avec intérêt le défenseur de l'Union Saint-Gilloise. Mais il n'est pas la seule piste suivie par le club italien.

Sassuolo a jeté son dévolu sur Fedde Leysen. Selon le journaliste italien spécialisé dans le marché des transferts Gianluca Di Marzio, des premiers contacts ont déjà été établis entre Sassuolo et l’entourage du défenseur de 23 ans de l’Union Saint-Gilloise. Le club italien cherche à renforcer l’axe central de sa défense et voit en Leysen un profil intéressant.

Cet intérêt ne signifie toutefois pas qu’un transfert est imminent. Sassuolo étudie plusieurs options à ce poste et Leysen fait partie des noms figurant sur sa liste. Pour l’Union, le long contrat du défenseur constitue par ailleurs une solide position de négociation. S'il rejoignait l'Italie, Leysen pourrait évoluer avec l'international norvégien Kristian Thorstvedt. Celui-ci a défendu les couleurs de Genk pendant deux saisons et demi, entre janvier 2020 et juillet 2022. Il a défendu les couleurs limbourgeoises à 61 reprises pour 9 buts et 4 passes décisives.

Contrat jusqu’en 2029 

Fedde Leysen est en effet lié à l’Union Saint-Gilloise jusqu’au 30 juin 2029. Le défenseur a prolongé son contrat en août 2025, après avoir disputé 48 rencontres avec le club au cours de ses deux premières saisons.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est estimée à 3,5 millions d’euros. Il est toutefois intéressant de noter qu’elle était encore évaluée à 5 millions d’euros en décembre 2025.

Le montant d’un éventuel transfert pourrait donc être nettement supérieur à sa valeur marchande.Des informations précédentes évoquaient même un prix demandé supérieur à 10 millions d’euros.

Lire aussi… "On a un début de saison à mille à l'heure" : David Hubert savoure le réveil de l'Union Saint-Gilloise

De Geel, via le PSV, jusqu’à l’Union

Né le 9 juillet 2003 à Geel, Fedde Leysen est un défenseur central gaucher d’1m91. Il a été formé au KSAV Sint-Dimpna, à Westerlo et à l’OH Louvain, avant de rejoindre le PSV en 2019. Avec le Jong PSV, il a disputé 54 matches en deuxième division néerlandaise. En 2023, il a rejoint l’Union SG gratuitement. À Bruxelles, il s’est progressivement imposé comme une valeur sûre en défense.

Fin 2025, Bologne s'était montré intéressé par ses services. En 2026, Stuttgart, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, Naples et la Fiorentina ont également figuré dans la liste des clubs ayant suivi de près ou de loin le défenseur belge.

Ses performances expliquent cet intérêt. Lors de la saison 2025-2026, Fedde Leysen a disputé, selon les données d’Opta, 27 matches de championnat et 1.871 minutes de jeu, pour un but et une passe décisive, auxquels s’ajoutent sept apparitions en Ligue des champions.

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