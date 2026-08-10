Belle affaire pour La Gantoise : un départ à plusieurs millions se prépare

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Belle affaire pour La Gantoise : un départ à plusieurs millions se prépare
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Wilfried Kanga se dirige vers la sortie. Un an après son arrivée à La Gantoise, l'attaquant devrait prendre la direction de l'Arabie saoudite.

Wilfried Kanga est sur le point de quitter La Gantoise. Selon Het Laatste Nieuws, l'attaquant de 28 ans se dirige vers Al-Fateh. L'accord serait quasiment bouclé et les Buffalo's devraient toucher environ 4,5 millions d'euros, auxquels s'ajouterait un pourcentage à la revente.

Kanga n'avait rejoint la Gantoise que l'an dernier. Le club était allé le chercher au Dinamo Zagreb, après un premier passage en Jupiler Pro League du côté du Standard de Liège. À Gand, il ne s'est pas imposé comme titulaire indiscutable, mais ses statistiques sont solides.

En 39 matchs avec les Buffalo's, Kanga a inscrit douze buts et délivré cinq assists. Sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros par le site Transfermarkt. Avec un montant proche de 4,5 millions, La Gantoise récupérerait plus que sa valeur actuelle.

Une bonne opération financière pour La Gantoise

Kanga était sous contrat jusqu'en juin 2028, ce qui a permis à La Gantoise de négocier son départ dans de bonnes conditions.

Kanga était gêné par une petite blessure contractée lors du tour préliminaire européen disputé par La Gantoise. Son départ vers Al-Fateh devrait mettre un terme à son passage à la Planet Group Arena.

Une nouvelle étape après une seule saison

Pour Kanga, ce sera un nouveau chapitre dans une carrière marquée par plusieurs clubs et championnats. Après le Dinamo Zagreb et ses passages en Belgique au Standard et à La Gantoise, c'est l'Arabie saoudite qui l'attend.

La Gantoise perd un joueur qui avait trouvé le chemin des filets à douze reprises en 39 rencontres. Son départ devrait pousser les Buffalos à chercher une nouvelle solution en attaque pour la suite de la saison.

Si les derniers détails sont réglés, Kanga quittera.. Un passage assez court, mais qui devrait permettre au club gantois de récupérer une belle somme sur son transfert.

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