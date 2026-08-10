Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?
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Valence serait intéressé par Matthieu Epolo selon Sudinfo. Le portier, qui a disputé son premier match de la saison avec les Rouches samedi face au Cercle de Bruges (2-2), pourrait quitter le Standard cet été. Aucune offre n'a cependant encore été formulée par la formation espagnole.

Le gardien international congolais de 21 ans est actuellement sous contrat avec les Rouches jusqu'au 30 juin 2029. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros selon Transfermarkt. Le prix fixé par le Standard de Liège serait d'ailleurs aux alentours de ce même montant précédemment cité.

La direction liégeoise reste en position de force avec encore trois années de contrat devant son gardien. Valence aurait placé Matthieu Epolo sur sa liste de priorités. Le Standard de Liège attend cependant toujours une offre concrète.

Au micro de nos confrères de Sudinfo, le directeur sportif Marc Wilmots s'était exprimé sur l'avenir du joueur au Standard : "Matthieu sera-t-il encore là en septembre ? Nous verrons bien. Ce qui est certain, c’est qu’il est hypermotivé pour cette nouvelle saison."

Une page pourrait se tourner en bord de Meuse

Matthieu Epolo évolue en bord de Meuse depuis 2019. Il a rejoint le centre de formation du Standard de Liège à 14 ans, en provenance d'Anderlecht. Cela fait ainsi environ sept années qu'il porte les couleurs du club liégeois. Un départ serait évidemment une grosse perte pour le Standard qui devrait s'activer pour lui trouver un remplaçant à la hauteur des attentes placées en un gardien titulaire du Standard.


Quoi qu'il en soit, c'est un dossier qu'il faudra suivre lors de ce mercato estival. Ce dimanche, les Rouches se déplaceront à Malines. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h30. Si le dossier n'avance pas d'ici là, Matthieu Epolo devrait démarrer dans les cages du Standard de Liège. Les Rouches espèrent cette fois s'imposer après un partage face au Cercle de Bruges lors de leur premier match de la saison (2-2).

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