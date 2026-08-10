Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Le LOSC a reçu une offre de 35 millions d'euros, bonus compris, pour Matias Fernandez-Pardo, selon le quotidien L'Équipe. La direction ne semble cependant pas vouloir s'en séparer. Reste à voir si cette proposition va faire changer d'avis le club français.

Matias Fernandez-Pardo serait de son côté ouvert à un départ du LOSC, mais le président du club Olivier Létang avait récemment été très clair sur le futur du Belge dans les colonnes de L'Équipe. "Le joueur est sous contrat jusqu'en 2029 et son départ n'est pas un sujet. Nous comptons sur lui, il le sait, et nous avons été très clairs avec lui", avait-il déclaré.

"Il n'a jamais eu de bon de sortie. Tous les joueurs à qui j'ai dit qu'ils pourraient partir sont partis. C'est la même danse que l'été dernier, avec de nouveau un nouvel agent." Arsenal, Liverpool, Chelsea et l’Atlético Madrid étaient alors cités. Et c'est finalement le club espagnol qui s'est lancé en proposant une première offre.

Le Lillois est actuellement estimé à 35 millions d'euros selon Transfermarkt. Sa cote a récemment augmenté suite à sa récente très bonne saison du côté de Lille. Il a aussi figuré dans le groupe des Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2026, même s'il a peu joué.

Sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2029

Le natif de Bruxelles est encore sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2029. Si son employeur ne s'ouvre pas à un départ, il sera obligé de rester. De son côté en tout cas, un départ est clairement envisagé. Il aimerait que son club le laisse partir, mais pour l'instant le LOSC semble opposé à un départ.

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Matias Fernandez-Pardo avait fait son retour à Lille à l'été 2024. Formé au club entre 2014 et 2020, il détient tout de même un attachement particulier envers la formation française. Mais lorsque de telles équipes s'intéressent à lui, l'appât de passer un cap est immense.