Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

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Photo: © photonews
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Arrivé à Liverpool cet été, Ifeanyi Ndukwe réalise une bonne préparation. Mais malgré ses bonnes performances, le jeune défenseur autrichien ne pourra pas évoluer en Premier League cette saison en raison d’un problème de permis de travail.

Ifeanyi Ndukwe a rejoint Liverpool cet été, après un transfert conclu plusieurs mois plus tôt. Durant la préparation, il a bénéficié de beaucoup de temps de jeu. Face à Sunderland, il a disputé 80 minutes, tandis qu’il a joué l’intégralité des rencontres contre Wrexham et Leeds United. Face à Monaco, il a également eu droit à une mi-temps.

Ses performances ont clairement séduit les médias anglais. Le Liverpool Echo a attribué à Ndukwe, tout comme à Ryan Gravenberch, la meilleure note de la rencontre : 8 sur 10. Sa domination dans les airs, son calme avec le ballon et son assurance ont particulièrement été remarqués. Une belle action lui a même valu les applaudissements de Virgil van Dijk.

Le Daily Mail s’est également montré particulièrement enthousiaste au sujet de l’adolescent autrichien, arrivé en provenance de l’Austria Vienne. Selon le quotidien, il a impressionné tout au long de la préparation et semblait parfaitement à sa place au sein de la défense de Liverpool.

Pas de Premier League en raison du permis de travail

Une situation particulière menace toutefois le jeune talent. Il ne pourra en effet pas évoluer en Premier League avec Liverpool cette saison. La raison : l’absence d’un permis de travail britannique.

Les règles en Angleterre sont strictes et les joueurs doivent remplir plusieurs conditions pour pouvoir obtenir ce permis. Ifeanyi Ndukwe ne répond actuellement pas à ces critères et devra d’abord acquérir davantage d’expérience à l’étranger.

Liverpool devra le prêter

Un prêt semble donc être la solution la plus logique. Liverpool pourrait ainsi lui permettre d’obtenir du temps de jeu ailleurs, tandis que Ndukwe continuerait à accumuler de l’expérience.

Dans le même temps, le jeune défenseur continue d’impressionner son entraîneur. Les blessures de plusieurs joueurs, dont Joe Gomez et Giovanni Leoni, lui ont permis d’obtenir plus d’opportunités durant la préparation.

Liverpool voit clairement en Ndukwe un joueur d’avenir. Mais, pour le moment, cet avenir ne s’écrira pas en Premier League.

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