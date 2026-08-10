Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets
Photo: © photonews
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Zeno Van den Bosch a inscrit un but avec l'Union Berlin en match amical contre l'Aris Limassol. Le défenseur belge s'est montré décisif à la 49e minute de jeu et a ainsi permis au club allemand de mener 2-0. L'équipe du jeune joueur belge s'est finalement imposée sur le score de 3-2.

La préparation de l'Union Berlin arrive progressivement à sa fin. Lors de cette présaison, la formation allemande a notamment pu découvrir Zeno Van den Bosch, nouvelle recrue estivale. Le jeune talent belge s'est montré et semble être prêt pour la nouvelle saison.

Un premier but sous les couleurs de l'Union Berlin

Ce but, même si c'est un défenseur central, va certainement booster sa confiance en lui pour les prochaines échéances. Samedi, l'Union Berlin affrontera Ipswich Town à 15h30. Le premier match officiel de l'équipe de Bundesliga aura quant à lui lieu le 23 août. Zeno Van den Bosch et ses coéquipiers vont affronter l'Eintracht Brunswick (D2 allemande) en Coupe d'Allemagne.

Le premier match de championnat se tiendra le 29 août prochain contre l'Eintracht Francfort pour l'Union Berlin. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15h00 au Stadion An der Alten Försterei. Il s'agira de la première rencontre à domicile de la saison pour les hommes de Mauro Lustrinelli.

Zeno Van den Bosch s'installe à Berlin

Arrivé cet été, Zeno Van den Bosch semble en tout cas s’être rapidement adapté à son nouvel environnement. Le défenseur belge profite de cette préparation pour prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers et assimiler les principes de jeu de son entraîneur. Ses prestations de présaison pourraient également lui permettre de gagner du crédit avant le début des rencontres officielles.

Défenseur central physique, solide dans les duels et à l'aise dans le jeu aérien, il a toutes les qualités pour progresser en Bundesliga. Son développement à l'Union Berlin sera très intéressant à suivre.

Ses premiers mots lors de son arrivée à l'Union Berlin

"Mon passage à l'Antwerp m’a énormément marqué, tant chez les jeunes que, surtout, en tant que jeune professionnel de haut niveau. Je serai toujours reconnaissant au club pour cela. Le moment était venu pour moi de franchir une nouvelle étape, et je souhaitais vraiment le faire à l'Union Berlin", avait-il déclaré à son arrivée au club en juin dernier.

"Dès notre première conversation, j’ai eu un excellent pressentiment, car le club prône l’unité, le développement et des valeurs fortes. C’est précisément dans cet environnement que je souhaite continuer à progresser. J’ai vraiment hâte de fouler la pelouse du Stadion An der Alten Försterei prochainement."

Zeno Van den Bosch a quitté l'Antwerp après une dernière belle saison

La saison dernière, Zeno Van den Bosch a été un élément important de l'Antwerp. Il a disputé 35 matchs de championnat, tous comme titulaire, et a cumulé pas moins de 3072 minutes de jeu. En fin de contrat avec le Great Old, Zeno Van den Bosch a choisi de poursuivre sa carrière à l'Union Berlin en Allemagne.

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