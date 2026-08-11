Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc !
Photo: © photonews
Le transfert de Romelu Lukaku à Fenerbahçe est dans sa dernière ligne droite. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, un accord de principe a été trouvé pour un contrat jusqu’en 2028, avec également une option pour une année supplémentaire.
HERE WE GO : Romelu Lukaku va rejoindre Fenerbahçe !
Le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que l’affaire est conclue. Un accord entre les deux clubs a bien été trouvé selon lui.
"La nouvelle offre, révélée hier soir et estimée à plus de 6 millions d’euros, a été acceptée. Lukaku a également trouvé un accord sur toutes les conditions de son contrat", écrit le journaliste, qui précise qu’il s’agit pour l’instant encore d’un accord verbal. Les différents documents doivent encore être vérifiés avant que le transfert puisse être finalisé.
🚨🟡🔵 Romelu Lukaku to Fenerbahçe, here we go! Green light from Napoli as club to club agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026
New bid revealed last night worth over €6m has been accepted, Lukaku has also agreed all terms.
Verbal agreement so far, paperwork to be checked today. pic.twitter.com/LrgF8wwXxK
Le transfert de Romelu Lukaku à Fenerbahçe est dans sa dernière ligne droite. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, un accord de principe a été trouvé pour un contrat jusqu’en 2028, avec également une option pour une année supplémentaire.
L’attaquant belge devrait gagner environ 8 millions d’euros par an, auxquels viendraient s’ajouter des bonus. Le montant du transfert commence également à se préciser. Il serait question d’un peu plus de six millions d’euros, mais la somme pourrait grimper avec les bonus jusqu’aux près de 10 millions réclamés par Naples. Fenerbahçe aurait initialement formulé une offre moins élevée. Les négociations devaient principalement permettre de combler ce dernier écart financier.
Romelu Lukaku choisit Fenerbahçe
Cela mettrait ainsi un terme à une période de deux saisons à Naples. Romelu Lukaku avait été définitivement transféré de Chelsea durant l’été 2024. Lors de sa première saison de Serie A sous les couleurs napolitaines, il avait inscrit quatorze buts en championnat.
Sa deuxième saison à Naples a en revanche été bien plus compliquée. Freiné par une blessure, il n’a quasiment pas joué, et le club napolitain a recruté Rasmus Højlund. La situation de Lukaku s’est rapidement dégradée...
Un énorme coup pour Fenerbahçe
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Pour Fenerbahçe, l’arrivée de Big Rom serait un énorme coup. Le club turc voit en l’attaquant belge un joueur capable d’apporter toute son expérience et son efficacité devant le but, avec l’ambition de peser à nouveau sur la scène européenne.
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