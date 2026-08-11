Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc !

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Le transfert de Romelu Lukaku à Fenerbahçe est dans sa dernière ligne droite. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, un accord de principe a été trouvé pour un contrat jusqu’en 2028, avec également une option pour une année supplémentaire.