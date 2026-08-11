"C'est plus facile d'y explorer ma palette" : la petite préférence d'Adnane Abid, tempérée par Vincent Euvrard

Premier match de la saison, et première passe décisive pour Adnane Abid, auteur d'une bonne prestation malgré le partage du Standard face au Cercle de Bruges. Le Verviétois assure se sentir mieux sur le côté gauche, mais Vincent Euvrard le voit capable d'évoluer des deux côtés.

Auteur d'un superbe ballon brossé sur la tête de Dennis Ayensa pour l'égalisation du Standard, Adnane Abid était à créditer d'une bonne prestation, samedi soir, malgré ce résultat décevant pour les Rouches et le partage concédé dans les dernières minutes face au Cercle de Bruges.

"On devait mettre beaucoup plus que deux buts, et je ne pense pas qu'ils aient été dangereux de manière générale, mais efficaces. C'est frustrant, mais c'est à nous de réagir à Malines. Cela aurait été plus inquiétant si on ne s'était pas créé d'occasions, comme pendant le premier tour de la saison dernière. Le résultat n'est pas juste, mais c'est à nous de travailler à la finition", nous déclarait le joueur de 22 ans après la rencontre.

Une bonne prestation, légèrement ternie par du déchet dans ses combinaisons avec Gustav Mortensen. À quelques reprises dans le match, les deux hommes ne se sont pas compris, entre passes dans les pieds et ballons dans la profondeur.

Adnane Abid, à la gauche ou à la droite de l'attaque du Standard ?

L'association sera donc à perfectionner si le Verviétois venait à souvent occuper le flanc appartenant à Rafiki Saïd la saison dernière. Cela semble en tout cas être son souhait, si l'on en croit son analyse de son assist pour Ayensa, à notre micro dans la zone mixte de Sclessin.

"C'est plus facile pour moi de partir du côté gauche. La saison dernière, j'avais déjà fait beaucoup avec peu dans des bouts de matchs sur le côté gauche. J'y ai commencé cette fois, et je sens que c'est plus facile pour explorer ma palette, j'ai tellement d'options quand je viens de là..."





Vincent Euvrard a tempéré cet avis, en conférence de presse quelques minutes plus tard. "Un joueur qui fait un bon match à gauche dira qu'il est meilleur à gauche, et vice versa. Mais je sais qu'il est capable de faire la différence et d'être bon des deux côtés, comme Salieu Drammeh par exemple." Des joueurs polyvalents, qui devront tous régler la mire pour ne plus subir la mésaventure de samedi soir.